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賴清德：疑賴論是中國的宣傳　企圖影響台灣大選

▲▼賴清德過境美國抵達下榻飯店 僑胞夾道歡迎。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德過境美國時，與僑胞們握手致意。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

副總統賴清德以總統特使身份出訪巴拉圭，於台灣時間16日清晨與隨團記者茶敘。媒體關注，此次賴清德過境美國非常低調，如何看待國內盛傳「疑賴論」？賴清德直言，「不管是疑賴論或是疑美論，這都是中國的宣傳」，目的是為了分化台灣與美國的關係，在台灣社會創造錯誤的認知，進而影響2024大選。

賴清德與隨團記者茶敘時，媒體詢問，是否擔憂對岸在賴清德返國後，製造「戰爭與和平」的氛圍介選？賴清德說，這次過境就像以往慣例一樣，並沒有什麼特別，如果中國藉此再次展開文攻武嚇，或是其他威脅手段，剛好是印證國際媒體不斷報導，中國企圖用軍事威脅介入台灣這場選舉，如果再加上在地協力者的呼應，當然他們的目的是希望這場選舉結果能夠符合中國需要，這樣是非常不好的，他也對全國民眾非常有信心。

媒體追問，這次賴清德過境美國相當低調，在野黨藉機操作「疑賴論」，代表美國不信任賴清德，賴清德是否認為美國不信任自己？賴清德說，基本上，他認為這次過境相當穩健、負責任，台灣與美國團隊運用過去的默契和彼此信任，讓這次過境符合過去美國秉持的安全、舒適、便利、尊嚴4大原則，並沒有特別如何。

賴清德直言，「不管是疑賴論或是疑美論，這都是中國的宣傳」，在這種狀況下，不管是疑賴或疑美，目的是要分化台灣與美國的關係，同時在台灣社會創造錯誤的認知，進而影響明年總統及立法委員的大選，其實，大家都很清楚：美國對台灣的支持、對維護印太和平穩定的決心毋庸置疑，他個人也多次強調，他會捍衛台灣主權，同時會增進民主、和平、繁榮，自己的主張與做法是跟國際社會一致的。

另外，有媒體詢問，賴清德在紐約僑宴有公開感謝美國不怕壓力協助過境，但這次過境美國前面對不少干擾，包括疑賴論和爭取過境華府的謠言，為什麼這股勢力特別介意賴清德過境美國？賴清德回應，不管是疑賴論、疑美論、中國文攻武嚇，都是企圖影響台灣大選，在美國來看，過境是非常平常的，過去國民黨執政時期，正副總統也有過境的慣例，民進黨執政時亦然，這次過境都是循往例辦理。

賴清德坦言，當然有些人會刻意講說，自己沒有辦法經過東部、去華府，所以代表規格降低，其實這些都不是事實，甚至有人說，自己只會有閉門僑宴，不過在座媒體記者們都看到了，僑宴並不是閉門的，而是公開可以報導的，「而且我還去看了棒球欸！」他說，此行並不如出發前，有些人刻意放出來的消息，如果仔細去看，這次出訪完全是基於台美信任、暢通的溝通管道，很順利的進行各項過境安排。

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