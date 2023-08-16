前大使2關鍵預言：侯友宜、賴清德「民調交叉點」馬上要出現

記者黃翊婷／綜合報導

網路媒體Newtalk新頭殼昨日（15日）公布一份大選手機民調，民進黨總統參選人賴清德支持度為33.2％、民眾黨總統參選人柯文哲28.81％、國民黨總統參選人侯友宜23.52％。我國資深外交官、前駐紐大使介文汲直言，賴清德的民調已經到頂，只要侯友宜步伐走得穩、藍營逐漸歸隊，「我覺得，侯友宜跟賴清德之間的交叉點馬上要出現了」。

▲侯友宜（左）、賴清德（右）。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

Newtalk新頭殼15日公布的民調中，賴清德支持度為33.2％、柯文哲28.81％、侯友宜23.52％，但對比Newtalk在8月1日公布的民調資料，賴清德的支持度下降0.3％、柯文哲下降0.76％、侯友宜上升2.12％。

資深外交官、前駐紐大使介文汲在15日播出的政論節目「新聞大白話」中分析，賴清德的民調在「穩定」往下跌，因為美國認為他會讓兩岸關係發展到沒有辦法控制的境界，此外，賴的民調也已經到頂了，所以現在會往下掉。

介文汲接著提到，反觀侯友宜，侯的民調正在穩步往前走，只要步伐走得穩、藍營逐漸歸隊，「很快的，我覺得，侯友宜跟賴清德之間的交叉點馬上要出現了」，一方面是因為他覺得侯還算是一個穩健可靠的人，另一方面是國民黨執政期間，台灣還算安定。