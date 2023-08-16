引棒球喻國政　賴清德：願當「捕手」領導國家

▲副總統賴清德在大都會花旗球場（Citi Field）看球賽。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

副總統賴清德近期過境美國時，應僑胞邀請赴大都會花旗球場（Citi Field）看球賽，他於台灣時間16日凌晨在巴拉圭與隨團記者茶敘時，媒體好奇，賴如何用攻守位置定位自己在國家發展扮演的角色？賴清德說，未來若領導國家會扮演捕手的角色，給暗號配球、指揮內野防守，但國家領導人有時也會站上投手丘投球，甚至站到外野、幫忙撿球等。

賴清德與隨團記者茶敘時，媒體關注，以棒球場上攻守位置來說，在國家未來發展上，賴清德認為自己應該要扮演哪個位置的角色？

賴清德說，有時候恐怕很難用單一的角色來詮釋所有的事情，過去他打棒球時是捕手，要協助投手投球、給暗號配球，同時必須指揮內野防守，例如面臨隨團出訪的「強打者」總統府秘書長林佳龍是右打，多數的球會往左外野，自己就要站起來下指令，另外還要做戰術去牽制，例如下暗號給投手，因為一壘會盜壘、打帶跑，所以可能會下暗號讓投手投外角直球，讓他打不到，如果對方真的盜壘，就可以傳二壘刺殺盜壘的人。

賴清德表示，未來他若領導國家，也會扮演「捕手」的角色，讓各行各業都可以好好發揮、為國家做出貢獻，但是有時候，一個國家的領導人也必須站上投手丘投球，甚至恐怕也要站在外野，或者要幫忙撿球，因為會有不同的任務、不同的需要，自然而然會有不同的位置，很難用一個守備位置就詮釋所有的事情。