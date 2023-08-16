賴清德出訪「完全不回答選舉題」　承諾回台灣開記者會回應

▲副總統賴清德特使團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮，15日出席歡迎晚宴。（圖／總統府提供）



記者陶本和、呂晏慈／台北報導

副總統賴清德出訪友邦巴拉圭，台北時間16日清晨與隨行記者團舉行茶敘時，多次被問及2024總統大選的相關議題，包括與駐美代表蕭美琴是否組成「賴蕭配」，或是爭取年輕人選票的作為。不過，賴清德本次出訪定調，是以副總統身份，非總統參選人，因此謹守不回應選舉議題的態度，承諾回台灣會開記者會，回應外界所關心的選舉議題。

賴清德在茶敘中表示，這次是擔任總統蔡英文的特使到巴拉圭表達祝賀，傳達台灣人民的祝福，身份是「副總統」，是國家任務，爭取國家的利益，並不是總統參選人的身份過境美國到巴拉圭。他說，總統、副總統過境美國是行之有年的，這次也是一樣，是在台灣團隊與美國團隊進行討論的，過程中可以看出台美的默契與信任，過程都很順利。

由於賴清德定調本次出訪是「副總統身份」的國政行程，並非以「民進黨總統參選人」出訪，所以在跟媒體茶敘過程中，只要被問及選舉相關的議題，他都不予回應。包括被問到跟駐美代表蕭美琴，是否有可能組成「賴蕭配」，在美國見面時是否有徵詢蕭美琴的意見，他也是強調，這趟任務很清楚，沒有選舉目的，沒有跟蕭美琴談到選舉。

不過，賴清德也提到，這段時間蕭美琴為台灣的外交貢獻，大家是有目共睹的，蕭美琴努力為蔡英文在跟美國之間建立信賴的溝通管道，對台灣來說是重要的資產。

此外，由於民進黨年輕人支持流失，近來賴清德的競選團隊加強爭取青年支持，強化短影音的製作等。不過，人在巴拉圭的賴清德被問及此事也是笑說，在外國就談外交，選舉的話題回到國內再開記者會。

▼賴清德、蕭美琴。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

