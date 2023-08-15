烏克蘭西部遭俄軍大規模空襲　導彈摧毀住宅！致3死10多人傷

▲俄軍15日針對烏克蘭西部大城利沃夫發動空襲，導彈擊中一棟住宅大樓。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯今（15）日針對烏克蘭西部發動大規模空襲，導致西部與波蘭接壤的兩個地區和其他地區出現3人死亡、10多人受傷，烏克蘭媒體認為這一波來自俄軍的攻擊，是自從去年2月西部城市利沃夫（Lviv）遭到俄軍入侵以來規模最大的一場空襲。

根據《路透社》，俄軍15日再度針對烏克蘭西半部地區發動空襲，其中死傷者多半集中在西北部的伏林州（Volyn）。伏林州州長波古利亞科（Yuriy Pohulyaiko）透露，首府盧茨克（Lutsk）一間企業工廠在夜間遭到襲擊，導致3人死亡、多人住院治療。

至於利沃夫地區則有15人因俄軍空襲而受傷。利沃夫州州長科齊茨基（Maksym Kozytskyi）表示，俄軍所發射的6枚導彈摧毀該地區首府及周邊地區的十多棟建築、幼稚園操場，最年幼的受害者只有10歲。

伏林州、利沃夫地區位於烏克蘭西部和西北部，皆與北約組織（NATO）成員國波蘭接壤，距離烏克蘭軍隊在近18個月抵禦俄軍的前線長達數百英里，其中利沃夫市此前並沒有受到來自俄軍的襲擊，不過今年7月利沃夫一棟住宅大樓遭俄軍導彈擊中，造成7人死亡。

報導指出，自從去年2月底俄軍針對烏克蘭發起「特殊軍事行動」後，利沃夫通常被視為躲避衝突的避風港，一些政府部門、國際非政府組織等相關機構也將利沃夫視為基地，同時利沃夫也是烏克蘭難民前往波蘭或其他地方的中繼站。

另外，烏克蘭中南部城市聶伯城（Dnipro）的一間企業和一座體育場館也遭到俄軍襲擊，第聶伯羅州州長賴薩克（Serhiy Lysak）表示，這場襲擊造成至少2人受傷。