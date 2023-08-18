路透：美國已批准從丹麥與荷蘭　派遣F-16戰機至烏克蘭

▲烏克蘭期盼藉由美製F-16戰機提升空戰能力。圖為美國F-16戰機。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國一名官員17日對路透社表示，美國已經批准從丹麥與荷蘭派遣F-16戰機至烏克蘭。在路透社看到的一封信件副本中，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）向丹麥與荷蘭外長保證，一旦飛行員訓練完成這些轉讓請求就能得到批准。但此前烏軍官員表示，年內烏克蘭尚無法使用美製F-16戰機作戰。

根據路透社報導，布林肯在信中表示，「這封信是為了表達美國對於向烏克蘭轉讓F-16戰鬥機，以及由合格的F-16教官培訓烏克蘭飛行員的全力支持。」他說，「這對烏克蘭有能力防衛自己不受俄羅斯持續侵略與侵犯主權而言，仍是至關重要。」

今年5月，美國總統拜登批准了為烏克蘭飛行員提供F-16戰鬥機培訓計畫，除了在丹麥展開培訓外，也將在羅馬尼亞設立培訓中心。烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）16日晚間對烏克蘭電視台表示，根據目前時程，基輔方面將無法在這個秋季與冬季，運用美製F-16戰機保衛烏克蘭。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）先前曾表示，烏克蘭飛行員將在結束培訓返國時，一同將F-16戰機帶回來，估計到2024年3月這些噴射式戰鬥機將能正式在烏克蘭投入使用。布林肯在給丹麥與荷蘭的信中則寫道，美國批准轉讓請求將使烏克蘭能夠在「第一批飛行員完成訓練後充分利用其新的能力」。

不過，紐約時報曾引述美國官員說法指出，美國在尋找具備英語與足以完成培訓的能力的烏克蘭飛行員方面存在挑戰，目前為止僅有8名戰鬥飛行員的身分獲得確認，尚不足以組成一個中隊。報導稱，8月約有20多名烏克蘭飛行員被派往英國，學習有關噴氣式飛機的英語術語。