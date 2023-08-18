快訊／莫斯科金融中心遭無人機攻擊　機場航班全面暫停

▲莫斯科金融中心又遇襲。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯首都莫斯科金融中心再次遭到烏克蘭無人機襲擊，市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）18日表示，至少有一架無人機在莫斯科市高層建築附近遭攔截擊落，殘骸落在商業區，未造成人員傷亡或重大損失。

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Ukrainian drones are attacking Moscow pic.twitter.com/Ilcpg52VaM — Visegrád 24 (@visegrad24) August 18, 2023

RT報導，俄羅斯國防部透過簡短聲明證實此事，稱無人機遭攔截後，殘骸墜落莫斯科市的非住宅建築群。目前往返莫斯科西南部伏努科沃國際機場（Vnukovo Airport）的所有航班已暫停。

索比亞寧18日凌晨4時20分左右在社群平台Telegram表示，防空部隊摧毀一架無人機，「無人機殘骸落在莫斯科國際展覽中心Expocenter區域內」，此處是部分摩天大樓所在的地方，不過整起事件未造成建築物重大損害，緊急人員已抵達現場處理。

▼圖為莫斯科商業區先前遇襲後人員赴現場檢查的畫面。（示意圖／達志影像／美聯社）