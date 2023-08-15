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社會 社會焦點 保障人權

台南某幼兒園傳不當管教　惡師猛扯！4歲女童摔地「嚇呆不敢動」

▲監視畫面中，附設幼兒園老師將4歲幼童推扯倒地，女童嚇呆坐地上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲監視畫面中，附設幼兒園老師將4歲幼童推扯倒地，女童嚇呆坐地上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市1所幼兒園傳出疑似不當管教，台南市議員王家貞偕同全國幼教產業工會共同揭露此事，並出示監視畫面，影像中，老師將一名4歲女童猛扯摔地，弱小的女童疑驚嚇呆坐地上，該名老師完全沒有理會，幾秒後才由另一位老師扶起。

教育局指出，本案立即召開校園事件處理會議並重啟調查，也要求須在1個月內將調查結果函報教育局。

全國幼教產業工會接獲民眾檢舉，台南市某國中附設幼兒園校長，意圖隱匿疑似不當管教事件，該名校長利用自身首長權勢，大鑽法律漏洞，面對教保服務人員疑似不當管教事件，打算以「不立案」結案，該名疑似施暴的教保服務人員，不僅未受到任何調查，還「升官」成為該園主任。

▲監視畫面中，附設幼兒園老師將4歲幼童推扯倒地，女童嚇呆坐地上。（圖／記者林東良翻攝，下同）

全國幼教產業工會說，該案幼生家長是外籍配偶，語言不通又屬於弱勢家庭，孩子的家長也只能從旁猜測孩子是否疑似受虐，根本不懂該如何保護孩子，也不知道該如何陳情。而該名疑似施暴的教保服務人員，當年竟然未受到任何調查或懲處，反而「榮升」幼兒園主任一職，如此不適任的校長仍然留在幼教教育現場，該校幼生只能自求多福！

台南市教育局指出，有關王家貞議員接獲民間團體陳情，關心台南市某幼兒園教師疑似不當管教案，教育局表示，案件發生於2022年9月，當時已由權管學校進行內部調查處置。本案經議員反映後，教育局立即檢視學校提供的相關會議資料，初步發現案件處理程序及認定過程尚有不周延之處，目前已要求學校確實依規定程序，立即召開校園事件處理會議並重啟調查，也要求須在1個月內將調查結果函報教育局。

教育局進一步表示，本案後續由學校依規定程序重新調查結果，提經校事會議審認通過後，如果確有涉及違法處罰或不當管教情事，將會由學校依相關考核規定及情節輕重議處，同時也將一併釐清相關人員的行政責任，如果有違反規定情事，將一併檢討課責。教育局強調，關於疑似遭不當管教之學童，已請社會局透過家訪中心社工與家長保持聯繫，並提供必要協助。

社會局表示，該案接獲通報後，已立即指派社工人員聯繫家長表達關懷，並於配合教育局前往幼兒園啟動聯合調查程序以釐清事件始末。目前小孩和其家庭狀況都算穩定，後續會瞭解該家庭是否有社福需求，並依其意願提供相關資源協助。

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