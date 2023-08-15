台南新市華山「點燈送愛」　為近百位孤老點亮光明燈

▲台南新市愛心天使站邀請建安宮、清保宮合作「點燈送愛」，分別在兩宮廟為當地的82位孤老祈福，點亮光明燈，祈願平安度過晚年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

病痛纏身焦慮憂鬱使年邁長者苦不堪言，吃飯配藥儼然老者日常，華山基金會長年投入失依、失能、失智老人免費到宅服務，長期關懷弱勢孤老，現逢「愛老人中秋亮起來」公益期間，台南新市愛心天使站邀請建安宮、清保宮合作「點燈送愛」，分別在兩宮廟為當地82位孤老祈福點亮光明燈，祈願平安度過晚年。

新市三位長輩代表至廟宇上香，當中73歲林阿嬤，因生活拮据，幾乎日日強忍病痛出門撿拾回收，以換取微薄收入，有感而發表示，看著尊嚴的神明心頭就感到平靜、舒緩許多；另一位79歲的李阿嬤，因行動不便，平常不敢自己走入宮廟，只在廟口觀望，今天近距離看到神尊，直呼了了一樁心願。活動最後華山基金會特製的大型平安符過爐加持，眾人盼神明庇佑在地的弱勢老人。

華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，落實三失（失依、失能、失智）老人免費到宅服務，目前於台南B區（原台南縣）服務近1300位弱勢長輩，因偏鄉眾多，資源始終不足，期盼社會大眾支持常年服務經費，每位長輩1250元/月、一年15000元，持續行善扶孤老一把。愛心專線：(06)589-5952王站長，郵政劃撥帳號：31559699，戶名：華山基金會（備註：112中秋新市站），歡迎索取信用卡授權書或諮詢其他捐款方式。