　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南新市華山「點燈送愛」　為近百位孤老點亮光明燈

▲台南新市愛心天使站邀請建安宮、清保宮合作「點燈送愛」，分別在兩宮廟為當地的82位孤老祈福，點亮光明燈，祈願平安度過晚年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南新市愛心天使站邀請建安宮、清保宮合作「點燈送愛」，分別在兩宮廟為當地的82位孤老祈福，點亮光明燈，祈願平安度過晚年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

病痛纏身焦慮憂鬱使年邁長者苦不堪言，吃飯配藥儼然老者日常，華山基金會長年投入失依、失能、失智老人免費到宅服務，長期關懷弱勢孤老，現逢「愛老人中秋亮起來」公益期間，台南新市愛心天使站邀請建安宮、清保宮合作「點燈送愛」，分別在兩宮廟為當地82位孤老祈福點亮光明燈，祈願平安度過晚年。

▲台南新市愛心天使站邀請建安宮、清保宮合作「點燈送愛」，分別在兩宮廟為當地的82位孤老祈福，點亮光明燈，祈願平安度過晚年。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南新市愛心天使站邀請建安宮、清保宮合作「點燈送愛」，分別在兩宮廟為當地的82位孤老祈福，點亮光明燈，祈願平安度過晚年。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南新市愛心天使站邀請建安宮、清保宮合作「點燈送愛」，分別在兩宮廟為當地的82位孤老祈福，點亮光明燈，祈願平安度過晚年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新市三位長輩代表至廟宇上香，當中73歲林阿嬤，因生活拮据，幾乎日日強忍病痛出門撿拾回收，以換取微薄收入，有感而發表示，看著尊嚴的神明心頭就感到平靜、舒緩許多；另一位79歲的李阿嬤，因行動不便，平常不敢自己走入宮廟，只在廟口觀望，今天近距離看到神尊，直呼了了一樁心願。活動最後華山基金會特製的大型平安符過爐加持，眾人盼神明庇佑在地的弱勢老人。

▲台南新市愛心天使站邀請建安宮、清保宮合作「點燈送愛」，分別在兩宮廟為當地的82位孤老祈福，點亮光明燈，祈願平安度過晚年。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南新市愛心天使站邀請建安宮、清保宮合作「點燈送愛」，分別在兩宮廟為當地的82位孤老祈福，點亮光明燈，祈願平安度過晚年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

華山基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，落實三失（失依、失能、失智）老人免費到宅服務，目前於台南B區（原台南縣）服務近1300位弱勢長輩，因偏鄉眾多，資源始終不足，期盼社會大眾支持常年服務經費，每位長輩1250元/月、一年15000元，持續行善扶孤老一把。愛心專線：(06)589-5952王站長，郵政劃撥帳號：31559699，戶名：華山基金會（備註：112中秋新市站），歡迎索取信用卡授權書或諮詢其他捐款方式。

ET快訊
快訊／Lulu爸被坐霸王車　「爆乳女乘客」抓到了！
快訊／52歲馬國賢當爸！嫩妻突破水　兒子提早半個月出生
全團上飛機「她獨留機場氣炸」　網見地點更挫：旅行社要關門了
彰化不二坊蛋黃酥明開搶！
兄弟提條件留福來喜！　彭政閔：當然希望他回來
4寶爸為救11歲兒　「沒抓到救生圈」溺死
快訊／爸爸宣告不治！　大兒子燒死3人
百萬網美遭詐騙！　公布對方長相
世界最美韓女星全身刺青　雷射消掉：媽媽想看乾淨的我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「柚愛香甜，情暖中秋」　黃偉哲邀請大家支持青農作公益

自主健康管理縮為5天　竹市衛生局提醒：遵守防疫規範

《新竹生活》8月號出刊　打造幸福友善、共融平權城市

台南新市華山「點燈送愛」　為近百位孤老點亮光明燈

青年駐村修繕老城鄉　勞動部培力計畫增助力

新北慈音寺家庭日園遊會　金山警6大主軸犯罪預防宣導

曾以無黨身分參戰市長！曾尹儷獲民眾黨徵召選高雄立委　PK邱議瑩

茶葉店竟研發出「混和蛋」　整顆蛋的營養跑不掉

暖迎慈悲月！　西螺福興宮「封鐘鼓」普施濟度

當地居民反對！東44線拓寬工程受阻　民代鄉親陳情復工

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

「柚愛香甜，情暖中秋」　黃偉哲邀請大家支持青農作公益

自主健康管理縮為5天　竹市衛生局提醒：遵守防疫規範

《新竹生活》8月號出刊　打造幸福友善、共融平權城市

台南新市華山「點燈送愛」　為近百位孤老點亮光明燈

青年駐村修繕老城鄉　勞動部培力計畫增助力

新北慈音寺家庭日園遊會　金山警6大主軸犯罪預防宣導

曾以無黨身分參戰市長！曾尹儷獲民眾黨徵召選高雄立委　PK邱議瑩

茶葉店竟研發出「混和蛋」　整顆蛋的營養跑不掉

暖迎慈悲月！　西螺福興宮「封鐘鼓」普施濟度

當地居民反對！東44線拓寬工程受阻　民代鄉親陳情復工

台南某幼兒園傳不當管教　惡師猛扯！4歲女童摔地「嚇呆不敢動」

Lulu爸被坐霸王車…火辣女乘客「3600只付300元」！警逮到人了

根本是「男聲」！陸2田徑女將遭世界田聯除名　驚人嗓音曝光

LINE推出三大更新　「LINE FRIENDS」可愛頭貼免費用

新加坡面積小、資源少　競爭力卻超狂！內行點2原因：屌打全亞洲

快訊／52歲馬國賢當爸！嫩妻凌晨突破水　兒子「提早半個月出生」

預訂才能吃到！神秘「軟法堡」餐車往返台中彰化飄香　肉桂捲超強

岳東華扭傷已不用拐杖！潘志芳二軍本壘衝撞輕微腦震盪

雷雨嚇壞壯碩虎斑貓躲廁所趴地　奴才曝「平常睡姿大喇喇」

空軍飛彈影響戒護海巡艇　管碧玲：演習可攻錯！深信事後都會檢討

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

奇景！大排水溝變一片森林公園

保齡球奪金猝死　國手身分曝光！

花蓮2民眾未禮讓行人挨罰不理　遭扣薪凍結資產

花蓮月洞蝙蝠調查 冬季聚集高峰可達近2000隻

車停世客博停車場　網友曝：玻璃被砸包被偷

台南牛肉麵老店捐贈消防局災情勘查車3輛

嘉義市崇文國小地下停車場開挖

金山甘藷王揭曉　冠軍「和水梨一樣甜」

茶葉店竟研發出「混和蛋」

台東最美星空音樂會　邀請人氣樂團+在地好聲音

重啟花東快評估　初步規劃全長173.7公里

曾尹儷接受民眾黨徵召出戰立委

嘉義檳榔攤恐怖車禍 　路人合力搬車救女

港星民眾卡努風災受困　警消先後救出

更多熱門

相關新聞

邊泡澡邊看海！要價2.5億　全台第一間遊艇別墅開箱

邊泡澡邊看海！要價2.5億　全台第一間遊艇別墅開箱

開箱台南「安平亞果遊艇城」濱海Villa，整棟300坪，客廳看出去享大片海景，1樓庭院設有戲水池，前方就是遊艇停泊位。業者表示，每棟開價2.5億元，已有一位台中企業家購入。此外，亞果遊艇城三期也於今日動土，將打造「安平港悅椿度假酒店」，2027年完工。

台南某科技公司氟氣外洩　疏散363人

台南某科技公司氟氣外洩　疏散363人

參加暑期營隊男童遭灼傷「皮掉下來」！80學員驚逃

參加暑期營隊男童遭灼傷「皮掉下來」！80學員驚逃

挺進偏鄉教養院義剪

挺進偏鄉教養院義剪

即／台南望月橋驚見女浮屍　家屬悲痛指認

即／台南望月橋驚見女浮屍　家屬悲痛指認

關鍵字：

台南新市華山點燈送愛孤老光明燈

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀一航兒子曾治豪結婚了！

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

DJ SODA崩潰再控「她用力揉捏我的右胸」！

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

最美英文老師轉型當藝人！「拍片教髒話」遭開除

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

鬼門開4生肖易被「抓交替」　做1事躲好兄弟

有買1送1！麥當勞超殺優惠券爽吃35天

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

東澳隧道5車連撞釀3傷　延至下午3時搶通

今天鬼門開「4生肖連旺30天」：大發正財！

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面