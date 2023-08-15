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5天2溺斃！「10分鐘就到」玩水加溯溪　台東桑樹溪秘境爆紅

▲桑樹溪又傳溺水事件。（圖／記者楊鈞典攝）

▲桑樹溪又傳溺水，消防人員救起時男子呈現OHCA狀態。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東知名的野溪秘境桑樹溪，15日中午11點時發生溺水意外，一名中年男子在深潭要游泳過溪時發生溺水意外，沉入2公尺多的深潭，一旁其他游客發現趕緊求救。而桑樹溪距離市區不遠，開車10分鐘就到，加上夢幻般的湛藍河水，近年來成為新的拍照打卡溯溪熱點，沒想到5天內兩度傳出溺斃意外。

▲桑樹溪又傳溺水事件。（圖／記者楊鈞典攝）

消防人員飛車趕到山區救援，消防人員救援到岸上,男性年約50多歲，OHCA（心肺功能停止、無生命徵象），緊急送醫急救後不治。這也是桑樹溪一個星期內的第2起溺水事件。

▲桑樹溪又傳溺水事件。（圖／記者楊鈞典攝）

目擊者說，當時在深潭，年約50歲的中年男子，游泳過深潭時，游2，3下就揮手疑似求援，但是現場水流大又深，沒人敢下水救援，加上週邊手機沒訊號，只能呼叫上方其他遊客，到有訊號地點打119求救。

桑樹溪距離市區不遠，開車只要10分鐘就到，加上夢幻般的湛藍河水，近年來成為新的拍照打卡溯溪熱點，而當地5天前才發生溺斃事件，一名29歲李姓男子與友人前往該處戲水，不過朋友卻發現男子突然失去蹤影，趕緊尋找，沒想到發現男子蹤影時，他已經溺水。同行友人尋獲後立即CPR，隨後待救護人員抵達現場後送醫，但搶救後仍宣告不治。

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