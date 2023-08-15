8成以上小雞要做聯合看板！　提供地點、收據侯友宜競辦就給20萬

▲侯友宜合體藍小雞拍攝宣傳照片。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室近日拍板，提供黨內每位立委參選人20萬元補助，將可設置總統、立委聯合競選看板，展現母雞帶小雞、小雞挺母雞氣勢。黨部在上週日將此消息公佈，據統計，約已有8成以上的參選人已在挑選與侯友宜的照片，規劃後續的看板設計，未來立委只要提供設立地點、看板照片，以及相關發票或收據，侯競辦就會盡速撥款。

侯友宜日前已與立委參選人陸續拍攝完成競選宣傳照片，加上侯友宜近日民調微幅提升，為加深團結力道，侯友宜辦公室向立委參選人發出通知，將補助立委參選人設置聯合競選看板經費共20萬元。

侯友宜與黨籍各選區立委參選人的定裝合照，已陸續完成，據了解，有8成以上參選人已挑選好跟侯友宜的看板照片，就算之前沒有和侯合照的，也已提出侯友宜的個人照，作為後續合成看板的照片。未來立委只要提供設立地點、看板照片，以及相關發票或收據，侯競辦就會盡速撥款。

侯友宜競選辦公室也表示，侯友宜與黨籍各選區立委參選人的定裝合照，已經陸續完成，無論是看板或其他文宣，也都會陸續推出。母雞與小雞們透過聯合宣傳以發揮加乘效果，大家團結一心，並肩作戰，一起贏得總統與立委的選戰。

