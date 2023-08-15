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大陸 大陸焦點 特派現場

39歲人妻遭尪當街「割喉慘死」！女兒全目睹　怒砸行李箱卻無用

▲▼ 男子街頭殺死妻子。（圖／紅星新聞）

▲張韻與丈夫的合照。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖南長沙發生恐怖命案，39歲的人妻在街頭遭丈夫多次割喉，倒在血泊中當場死亡，而17歲的女兒全程目睹，過程中用行李箱多次砸向父親，卻發現怎麼砸也砸不動。

據《紅星新聞》報導，慘案發生在7月10日下午，這一天距離張韻（以下均為化名）和賀南的離婚訴訟開庭只剩2天。

張韻和章南2005年成婚並生下女兒婷婷。據親戚透露，張韻從小就幫忙放牛養豬，勤快懂事，只是不善言辭，性子有些軟弱。張韻嫁到張家後，街坊鄰居都形容她為人溫和，不怎麼愛說話。

賀南則是家中老么，還有一個哥哥，結婚初期他給張家人留下了好印象。張韻二姐張琴形容妹夫，「人很好，孩子換尿布、哄睡都是他在幹。」

▲▼ 男子街頭殺死妻子。（圖／紅星新聞）

▲張韻發現自己的丈夫和別的女人拍了結婚照。（圖／紅星新聞）

這對夫妻2013年後計畫生男孩，經歷3次失敗後兩人婚姻開始變質，賀南出軌一名黃姓女子，兩人甚至拍了婚紗照並孕有一名孩子。

賀男今年2月再次提起離婚訴訟，並強調自己2020至今沒回家居住過，雙方已分居2年多，夫妻感情確已破裂。此前訴訟不准離婚，經過半年有餘，原被告的感情沒有實質性的改變，「現原告對雙方夫妻情感已不抱希望，雙方無和好可能」。

張韻不同意離婚，認為賀南在婚姻存續期間出軌，並生育一名私生子，不希望女兒跟著父親過寄人籬下的生活。賀男向中級人民法院提出上訴，二審將於7月12日開庭。

▲▼ 男子街頭殺死妻子。（圖／紅星新聞）

▲張韻生前的日記，記錄丈夫時常有夜不歸宿的情況。（圖／紅星新聞）

張韻開始收集丈夫重婚的證據，她想找丈夫要一個解釋，沒想到反被毒打。張韻向二姐張琴發了一條訊息說，賀南因為她發現他的秘密，為了銷毀證據打人。

7月10日當天，17歲的女兒婷婷放假回家，結果悲劇在她眼前上演。監視器畫面顯示，賀南當著女兒的面，從身後直接殺了張韻，婷婷當場被嚇傻，反應過來後撥打110報警，並提起行李箱砸向父親，可惜力量懸殊。

死者二姐說，「（婷婷）怎麼砸也砸不動，行李箱都凹陷了一塊」，妹妹死時甚至都沒喊出一聲救命。最終，賀男被警察制服，雙手沾滿了血跡，隔天因涉嫌故意殺人罪被刑事拘留，羈押在長沙縣看守所。

公安局出具的鑒定意見通知書顯示，死因鑒定為符合他人持單刃銳器作用於頸部及全身多處，致左頸動脈破裂引起急性大出血而死亡。

▲▼ 男子街頭殺死妻子。（圖／紅星新聞）

▲婷婷常看著媽媽櫃子裡的連衣裙發呆。（圖／紅星新聞）

婷婷後來表示，父親行凶的那把折疊刀她見過很多次，一直放在父親車上，已經很多年。她還將砸父親的行李箱帶在身邊，儘管上面沾了目前的血跡擦不掉，但她還是想留著。

婷婷如今仍時常感到後怕，「如果我爸爸二十年後被放出來，那時候我剛好是和我媽媽一樣的年紀，我也會是別人的媽媽，那我要怎麼保護自己的孩子、姨媽和外婆？」

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