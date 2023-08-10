二寶媽控小王「只想著強上我」又劈腿3男　綠帽夫狂告4人求償5百萬

▲高雄一人夫發現妻子外遇多人，一口氣提告4名男子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫提告控訴，他和妻子結婚5年有2個小孩，妻子卻在結婚第2年就開始偷吃，和第一任小王分手後，還一度同時劈腿三個小王，讓他發現大受打擊，對這4名男子提告，合計求償500萬元。高雄地院審理，法官認為除了其中1人證據不足，其他3男都確實侵害配偶權，分別賠償15萬、30萬、6萬，人夫共獲得51萬賠償。

人夫主張，他和妻子小琪(化名)於2018年結婚至今已5年，育有2名子女，然而貨車司機胡男、小琪的舊識李男、工程師洪男、和楊姓4位男子明知道小琪已婚，仍和她交往，已侵害配偶權，他要分別求償合計500萬。

人夫拿出小琪和第一任小王胡男於2020年7月的訊息，小琪抱怨「現在睡前眼睛一閉上，就是那天被你弄的情境…就講不要了你還一直硬要」、「以為你會真的關心我的感受，結果你腦袋裡只想著強上我」、「你知不知道那天的感受...讓我像是被強姦一樣」，胡男則回「當然這麽久沒那個我一定想的啊」並道歉，人夫認為兩人發生性行為，向胡求償150萬元。

此外，人夫也指控男友人李男、洪姓工程師各從2021年8月、2022年3月開始和小琪交往、發生性行為，都直到他提告時才分手，分別對兩人求償120萬、150萬元，楊男則從2022年3月到6月和小琪交往，兩人互稱老公、老婆，有牽手擁抱的行為，要向他求償80萬元。

全案審理時，胡男承認從2020年6月和小琪交往2個月，知道她已婚後，兩人就退回朋友關係，李則表示和小琪相識多年，彼此僅以兄弟姊妹感情相待，洪也否認和小琪有婚外情，楊則未出庭，也未提出書狀作何聲明或陳述。

法官審理認為，胡男被小琪提告性侵後，已經高雄地檢署調查不起訴，且胡男雖在知道小琪已婚後仍持續交往到2021年6月底，卻無法證明兩人仍繼續發生性行為，判胡要賠15萬元。

此外，其他除了李男這部分證據不足，洪男因和小琪從去年3月到7月間，有9天對話明確提到當天或前一天發生性行為的感受和次數，要賠30萬元，未出庭的楊男則要賠6萬元，人夫總共獲賠51萬元。全案還可上訴。