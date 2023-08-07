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他抓包妻子外遇「還帶小王回娘家」　釣出過來人教4招保財產

▲桃園市1名人妻今年7月間在家中用電腦時驚見夫夫與徐姓女子自拍大量性愛影片，盛怒下對徐女提告求償80萬元獲准。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲他發現妻子外遇，加班、工作請假都為了約會小王，文章釣出過來人分享離婚策略，教導原PO該如何保護財產。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友表示，他前陣子意外發現妻子出軌，甚至經常以加班為理由，跑去跟「小王」遊山玩水，讓他真的非常心痛，至今一直沒攤牌的原因是，他自認現在還愛著妻子，也怕攤牌後影響小孩跟工作。貼文一出立刻引發網友熱議，甚至有過來人分享離婚策略，教導原PO該如何保護財產，避免人財兩失。

原PO在Dcard表示，他的人生一直以來過得很順遂，在外人看來就是「人生勝利組」，有不錯的工作，漂亮的老婆，乖巧的小孩，直到前陣子他發現妻子出軌了，讓他非常煩惱，「為什麼單純善良的老婆怎麼會突然變成這樣，是自己哪裡做不好，讓她不滿意而需要另尋慰藉」。

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原PO指出，他平常都會分擔家務，包含洗衣、煮飯、洗碗、帶孩子什麼都做，讓老婆下班什麼都不用煩惱，沒想到老婆依然出軌，經常請假或以加班為由，跑去跟「小王」遊山玩水，甚至還把小王帶回娘家，讓他大受打擊。他至今一直沒攤牌，原因是除了擔心影響孩子跟工作外，也自認現在還愛著妻子，堅信出軌只是一時的。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「我最近也發現老公外遇，但沒有實質證據，之前我已經有原諒過先生一次，但是故態復萌，外遇只有0次跟無限次」、「蒐集證據很重要，有證據日後攤牌好談判，人家都劈腿沒在考慮你心情了，你還在考慮別人能不能承受，對自己好點，好嗎？」

▲▼人夫被戴綠帽不捨離婚 年收600萬前苦主傳授4招保財產。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友分享離婚策略。（圖／翻攝自Dcard）

也有過來人分享自己曾經的離婚策略，他自稱家境小康、年收達600萬，當初發現老婆出軌後，決定先保護自己財產，想出了4點教戰守則，分別是一、房子是逃不了的，可是畢竟貸款還滿多，所以也沒在怕。二、現金跟股票，把它全部變成美股，三、律師說，5年內不要轉回來，對方都無法上法院聲討，四、土地部分搭上2年前房市旺，順風把地高檔賣掉，錢馬上匯到國外去。

這位過來人說，他用了大約1年半的時間，才把名下所有現金、股票、房地產處理好，接著就與妻子攤牌離婚了，當時妻子娘家還想爭取他一半的財產，發現他的處理狀況後也無計可施，最後只好放棄，他勸原PO，「你腦袋要清楚，財產還在要，什麼女人沒有，但記住孩子只有你一個爸爸」。

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