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社會 社會焦點 保障人權

愛妻車內和水電工「熱吻摸大腿」　大體修復師狂拍車窗：在幹什麼

▲▼車震,情侶。（圖／CFP）

▲台北一名命理師發現妻子出軌水電工。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名命理師兼大體修復師發現妻子出軌水電工學徒，妻子不僅甜喊小王「老公」，他還目睹兩人在車內親熱愛撫，憤而上前狂拍車窗，質問兩人在幹什麼，並將小王告上法院。台北地院審理，認為小王侵害配偶權，應賠償12萬元，全案還可上訴。

人夫主張，他和妻子2019年情人節才剛結婚，才過2年她就偷吃喊別的男人「老公」，小王也表示「好想妳」，兩人還在前年6月驅車到宜蘭國稅局停車場附近，在車內緊貼、親吻、撫摸，10月兩人又到宜蘭西門橋邊一處停車場，小王摟住妻子的腰，對她親吻、摸大腿，還把頭靠在妻子大腿上。他目睹後上前拍打車窗，怒問兩人在幹甚麼，小王才吐露姦情，簽下切結書承諾不再和妻子往來。

人夫表示，直到他在去年3月24日看到妻子和小王出遊的照片，發現兩人仍繼續往來。他與妻子去年3月14日離婚，同月28日又再婚，再於隔月4月19日離婚，而小王直到他們第2次離婚，都持續和妻子往來並有親密行為。小王已造成他婚姻破裂，讓他身心受創，他要對小王提告求償50萬元。

全案審理時，小王辯稱人妻堅持自己單身，所以他不知道人妻已婚，2021年他和人妻在車內親熱被人夫拍窗，人妻也堅稱那是前男友，而後人夫糾眾圍毆他，他才被迫簽立切結書，但人妻仍說丈夫不是配偶，只是自稱配偶而已，他看過人妻的身分證配偶欄為空白，所以一直相信她。

法官認為，人妻雖傳身分證給小王，但刻意切除身分證下方畫面，應更令人懷疑，小王作為智力正常的人，可直接在見面時要求人妻拿出身分證，卻未多加查證，也有過失。

法官根據人妻提供的證詞，判定她和小王從2021年7、8月到10月間有男女朋友關係，且有發生擁抱、親吻、摟腰、摸大腿等親密行為，人夫其他指控則缺乏證據。審酌小王目前為水電學徒，月薪約2萬8千元，人夫從事命理師及大體修復師，月收入約每月7萬，已於今年4月再婚等情，判小王應賠12萬元。全案還可上訴。

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