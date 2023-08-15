落網畫面曝光！不爽爸女友手握經濟大權…他縱火奪2命逃亡5hrs

▲杜姓兒子涉嫌縱火燒屋，造成2人死亡，落網畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

雲林縣斗南鎮興北路一間民宅15日凌晨發生奪命惡火，一家五口2人不治。屋主的33歲杜姓兒子疑似不滿父親的劉姓女友掌握家中經濟大權，憤而縱火燒屋，犯案後開車逃離現場，逃亡5小時後才遭警方逮住，目前仍在偵訊當中，稍早落網畫面曝光！

根據警方調查，杜姓屋主一家五口為重組家庭，56歲杜男帶著與前妻所生的33歲杜姓兒子，與45歲劉姓女子及其與前夫所生的21歲吳姓女兒同住，2人還生下一名4歲劉姓小兒子。

鄰居透露，深夜曾聽到杜家傳出激烈爭吵聲，不料，凌晨3時許就竄出熊熊火光，劉女逃出火場時，還不斷高聲喊著「救命」，杜姓兒子則是倉皇逃離現場。

警方勘驗現場發現，有人為縱火痕跡，初步調查後認為，杜姓兒子涉有重嫌。透過監視器畫面可發現，杜姓兒子凌晨3時12分突然快步走出家門，接著小跑步橫越馬路取車，他離家不久後，住家便竄出濃煙、火光。

警方調查，涉嫌縱火的杜姓兒子，犯案後隨即駕車逃離現場，但因事後疑因太過倉皇，過程中於竹林區不慎自撞，杜姓兒子因此隨機騎走路邊一輛筍農忘記拔鑰匙的機車逃逸。

杜姓兒子逃亡5小時後，最後被警方於斗南鎮轄區逮捕，只見身形壯碩的他，穿著一身迷彩上衣、短褲，頭戴白色安全帽，遭3名員警壓制在路邊車輛上銬。