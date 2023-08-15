縱火奪2命！逆子騎贓車亂鑽甩警…跑2步自知難逃「回頭接受逮捕」

記者蔡佩旻、蔡怡萍／雲林報導

雲林縣斗南鎮興北路一間民宅今(15日)凌晨3時許傳出惡火，釀成2死慘劇。初步了解，為屋主杜男兒子(33歲)不滿父親同居女友掌握家中經濟大權，雙方多次發生爭吵，杜嫌昨日深夜縱火後，倉皇跑出家門駕車離開現場，後來車輛自撞、又改偷未拔鑰匙的機車逃逸。警方最後追緝騎車的杜嫌到一處巷弄，杜自知逃不出警方追捕，回頭走向警方接受壓制上銬，結束5個小時的逃亡。

▲▼雲林縱火釀2死，杜姓兒子往前逃了幾步、最後選擇放棄轉身面對警方逮補。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



根據警方調查，杜姓屋主一家五口為重組家庭，56歲杜男與45歲劉姓女子交往後，分別帶著33歲杜姓兒子、21歲吳姓女兒同住，2人還生下一名4歲劉姓小兒子。

鄰居透露，深夜曾聽到杜家傳出激烈爭吵聲，不料，凌晨3時許就竄出熊熊火光，劉女逃出火場時，還不斷高聲喊著「救命」；警方勘驗現場發現，有人為縱火痕跡，初步調查後認為杜姓兒子涉有重嫌。透過監視器畫面可發現，杜姓兒子凌晨3時12分突然快步走出家門，接著小跑步橫越馬路取車，他離家不久後，住家便竄出濃煙、火光。

▲雲林斗南縱火造成2人死亡。（圖／記者蔡佩旻攝）



警方調查，涉嫌縱火的杜姓兒子，犯案後隨即駕車逃離現場，但因事後疑因太過倉皇，過程中於竹林區不慎自撞，杜姓兒子因此隨機騎走路邊一輛筍農忘記拔鑰匙的機車逃逸。

警方事後積極追捕杜嫌，5個小時後發現杜騎著機車出現斗南鎮轄區，出動警力上前圍捕，杜嫌起初還騎車試圖鑽巷弄甩開警車，但他騎進一條小巷時遭警車追撞，杜嫌一度棄車想徒步逃逸，但疑似自知逃不了多久、最後選擇轉頭接受警方逮捕。