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循環杯上路7個月「僅3成民眾用過」　環團建議提供價差誘因

▲綠色和平呼籲提供循環杯價差優惠，提供民眾使用誘因。（圖／綠色和平）

▲綠色和平呼籲提供循環杯價差優惠，提供民眾使用誘因。（圖／綠色和平）

記者楊惠琪／台北報導

為從源頭減少飲料杯廢棄物，從今年元旦起，環保署要求指定連鎖店家須提供循環杯服務，新制上路7個月，綠色和平今（15日）發布「循環杯民眾認知以及使用經驗調查報告」，發現有逾9成民眾聽過循環杯，但僅3成使用過；而使用最大障礙是「衛生疑慮」、「沒有價差誘因」。

綠色和平調查指出，有96%受訪者都聽過循環杯服務，但真正有使用經驗者僅佔31%；而尚未使用、不願繼續使用循環杯者，前三大原因為衛生疑慮（72%）、已有自備杯沒有循環杯需求（52%）、沒有價差缺乏誘因（20%）。

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調查並指出，對於「循環杯」及「提升重複使用」達到減塑、減廢的政策，民眾多抱持正面態度，有高達85%受訪支持循環杯政策；超過76%認為當循環杯和一次性飲料杯有價差時，會增加使用意願。

綠色和平減塑專案主任徐聖惠表示，調查揭露民眾大致滿意循環杯的服務，但如何吸引更多民眾願意嘗試使用更是關鍵，建議政府加強宣傳、消弭民眾衛生疑慮，並明訂循環杯與一次性飲料杯間的價差，國際上也有類似的案例，例如荷蘭規定從今年7月開始，針對一次性塑膠杯以及部分食品容器收費，且業者必須提供可重複使用的容器。

根據環保署從今年1月至6月統計，目前共有15個連鎖超商與速食店，全台合計約有1844家門市提供循環杯服務，半年共借出循環杯逾10.3萬杯；為加強消費者使用循環杯信心與提升循環杯自主衛生安全管理，訂定「循環（外借）杯良好服務指引」、設立「外借杯良好服務標誌」，透過清洗流程揭露，定期檢驗，使消費者放心借用循環杯。

環保署指出，為鼓勵業者加強推廣，今年5月3日訂定「循環杯借用服務業者營運補助要點」，除個人借用外，並鼓勵推廣機關及團體辦理會議、訓練、活動進行大量借用，依業者推動循環杯借用數給予補助。後續也將與各縣市環保局推廣大型運動賽事活動全面使用循環杯，藉此擴大使用對象。
 

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