16億元補助民眾拆除石綿建材　環保署：即起開放申請

▲環保署提供16億元經費，補助民眾清除石綿建材廢棄物。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

石綿瓦或石綿浪板在半世紀前廣泛應用在防火建材，現在進入拆除高峰期。環保署為引導並協助民眾處理石綿建材，向行政院爭取16億元費用，並在今（9日）宣布，即日起開放民眾向各縣市環保局申請，民眾可不用負擔後端處理費用，希望藉此達到引導石綿建材循環處理。

石綿具防火、絕緣、耐高溫等特性，在民國60、70年代，廣泛應用於防火建材中。石綿瓦或石綿浪板使用時結構完整並無危害性，但拆除過程中若有破損，石綿纖維飛散易致吸入而有危害風險。

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環保署廢管處處長賴瑩瑩今上午指出，石綿在過去是一種建築材料，現已全面管制禁用，預估最近幾年是拆除高峰期，但石綿建材不能亂拆，廢棄物若任意棄置，違者最高可處1000萬元罰鍰，所以處理費用很貴，故環保署爭取16億元經費，逐年補助各縣市拆除。

▲環保署提供16億元經費，補助民眾清除石綿建材廢棄物。（圖／記者許敏溶攝）

環保署建議民眾，拆除石綿建材前，可依循石綿建材廢棄物清除四步驟：「查」、「詢」、「包」、「清」，民眾先辨認家中屋頂是否為石綿瓦或石綿浪板，如無法確認可向各縣市環保局詢問，補助申請案通過後，將拆除後的石綿瓦或石綿浪板廢棄物經潤濕處理，裝入雙層塑膠袋，並放置在可封口的太空包內，再請環保局通知清除廠商到民眾家中收運處理。

根據環保署目前初步統計資料，全台共有24萬棟、約53萬噸石綿建材，主要分布在中南部的彰化到台南的沿海地區。環保署表示，即日起開放申請，可撥打「（02）8771-0152」查詢，也建議民眾，委託合法業者拆除石綿瓦或石綿浪板，以免破損造成吸入危害。

▲台灣早期房屋屋頂，大多使用石綿建材。（圖／環保署提供）