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資收大軍計畫年底截止補助　優先照顧弱勢個體戶

▲無名氏行善贈物資，桃園環保局代送資收大軍好過節。（圖／環保局提供）

▲環保署表示，「資收大軍計畫」補助到今年底截止，明年不再補助。（圖／桃園環保局提供）

記者許敏溶／台北報導

環保署先推動「資收大軍計畫」，原計畫目的在雇用以往街頭常見的資收個體戶，兩年後增列「資收關懷計畫」專案，直接照顧弱勢資收個體戶。環保署今（5日）表示，今年原已通知資收大軍計畫完成轉型後停止補助，但考量少數環保局尚未完成轉型，故勉予同意今年再執行，年底將截止補助，明年起不再補助辦理。

環保署表示，在106年推動「資收大軍計畫」，目的在雇用以往街頭常見的資收個體戶，協助清潔隊及社區進行分類工作，提升資收物分類品質。108年為直接照顧弱勢資收個體戶，在原計畫內增列「資收關懷計畫」專案，以高於市價，加碼補助資收個體業者回收資收物，緩和回收價波動影響，後來又再增加到府收運、環境改善輔導服務及微型保險等配套措施。

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不過，環保署指出，經過分析，資收關懷計畫比資收大軍計畫具較高的資收效益，且資收大軍計畫，部分執行非優先以中低收入戶資格個體戶為對象，而是結合村里志、義工辦理資收活動，已非計畫原規劃照顧資收個體戶政策目的。

環保署表示，在3年前就通知各環保局，逐步縮小資收大軍計畫規模，緩衝轉型調整成資收關懷計畫，今年原已通知資收大軍計畫完成轉型後停止補助。

不過，環保署認為，基於少數環保局尚未完成轉型，且透過資收大軍計畫在社區協助資收活動定時兌換宣導品、社區環境清潔打掃、清除小廣告等雖非原計畫補助方向工作，協助社區環保服務，故勉予同意今年仍有執行需求且有自籌部分經費提出申請環保局，最後一年補助執行，明年起不再補助辦理。

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