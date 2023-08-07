永續教育從小紮根！東森慈善攜手基隆海科館帶偏鄉學童淨灘、落實綠色生活

▲由東森慈善基金會、國立海洋科技博物館和行政院環保署聯合主辦的「淨零Fun暑假」3天2夜夏令營，今(8/7)舉辦結業式，在基隆市副市長邱佩琳(後排右3)、館長陳素芬(右3)、基金會副執行長關杰玲(左2)以及超人氣吉祥物「北火熊」的見證下，為在場所有偏鄉小朋友一一戴上獅子魚頭套，宣布成為永續海洋家族的一員！（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者萬玟伶／基隆報導

共同為淨零家園努力！為了逐步邁入2050淨零碳排的目標，東森集團持續發揮影響力，以具體行動響應聯合國永續發展目標，這個暑假更攜手位於基隆的國立海洋科技博物館與行政院環保署，聯合主辦「淨零Fun暑假」3天2夜營隊活動，帶著偏鄉學童走出部落，透過課程以及淨灘、認識海鮮、大秀廚藝等實作體驗，親身了解環境保護、海洋永續等議題！來自屏東春日國小近30位小朋友，今日(8/7)舉辦結業式，小朋友更以傳統的排灣族古謠，感謝東森慈善基金會、海科館以及營隊大哥哥大姐姐這幾天的照顧，場面熱鬧溫馨！

▲▼千里迢迢北上參與「淨零Fun暑假」活動的屏東春日國小學童，以彩色筆畫下這幾天印象深刻的回憶，大膽用色讓長年鑽研油畫的基隆市副市長邱佩琳(圖中者)不住讚歎，海科館館長陳素芬(右)也大為感動。最後，小朋友更以昂揚的排灣族古謠，帶來餘音繞樑的感人交流！

東森慈善基金會在「東森爸爸」王令麟總裁的帶領下，除了以「愛心早餐」照顧無數偏鄉原住民小朋友成長中的營養需求，疫情前，每年暑假也透過「兩岸小天使」活動，帶著偏鄉學童進行深度交流、拓展視野。東森慈善基金會副執行長關杰玲表示，疫情雖然中斷了兩岸小天使的交流活動，但今年疫情解封，為了鼓勵偏鄉學童趁著暑假期間繼續在玩樂中學習，特別與基隆海科館、行政院環保署規劃兩場「淨零Fun暑假」營隊活動，讓可能從未到過外縣市旅遊的偏鄉小朋友，可以無負擔地一遊北海岸基隆，甚至夜宿海科館、認識海洋生態、浮潛淨灘，透過多元的學習機會，激起他們對於海洋的興趣，並且懂得珍惜海洋資源、環境永續的重要性！

率領基隆海科館同仁持續關注海灣復育並推廣海洋教育的館長陳素芬也熱情表示，海科館園區就坐落在2個漁村的中間點，近年與基隆市政府、在地居民致力於環境維護，逐年監測下也發現相當有感的成果，同時她也認為，海洋永續、低碳排放等概念不僅是大家的目標，更應該要從孩童的推廣教育開始做起！「今年很開心有東慈和我們合作，牽線屏東與桃園的偏鄉學童，也補助他們來回的交通費，明年希望有機會可以讓這個公益專案更擴大，讓更多偏鄉的孩子也有機會來體驗，帶著滿滿收穫返家，把簡易的綠色行動落實在生活中！」

▲海科館館長陳素芬也在受訪中感謝行政院環保署給予經費補助，希望來年持續與東慈合作，讓全台各地偏鄉小朋友，例如東部或南投的學童，都有機會來到基隆海科館親近海洋文化。

曾任東森慈善基金會董事、現任基隆市副市長邱佩琳一向熱心公益，也在百忙之中來到結業式現場，恭喜並見證偏鄉小朋友這幾日在營隊中獲得的新知與體驗！謙稱自己永遠是「東慈志工」的她也感性表示，「海洋永續是近年深植人心的觀念，能有這個機會帶著小朋友接觸相關議題，一直是東慈堅信能幫助偏鄉學童接軌世界的重要理念，也很歡迎大家有空能來參觀基隆海科館，一起關心並守護海洋資源！」

▲基隆市副市長邱佩琳歡迎大家到基隆走走，不只品嚐夜市在地美食，廣袤的海科館園區更適合家長帶著孩子，以不同角度重新認識海洋。

▲基隆市副市長邱佩琳(中)偕同海科館館長陳素芬(左)致贈感謝狀予東森慈善基金會，由副執行長關杰玲(右)代為接受。

▲透過辛苦的淨灘活動，偏鄉小朋友在短短10分鐘就減了20多公斤的垃圾，包括鞋子、襪子、手電筒、打火機甚至漁網，讓他們印象深刻、童言童語地認真表示，「不可以再讓這樣的垃圾破壞海洋！」（圖／國立海洋科技博物館提供）

▲在氣候允許下，營隊也會有專業教練陪同小朋友浮潛，一窺讓人驚歎不已的海底世界！（圖／國立海洋科技博物館提供）

▲▼營隊活動中也試著讓小朋友自己動手處理蛤蠣、蝦子、小卷等食材，了解「吃在地、吃當季」也是一種簡單就能達到「環保低碳」的作法！

然而，更令人感動的是，今年不只屏東春日國小以及後續桃園百吉國小的學童有機會參與「淨零Fun暑假」活動，曾受到「愛的早餐」滋養以及獎助學金鼓勵的成大牙醫系大學生田劭晨，今年暑假也熱情帶著夥伴團隊返回花蓮，引領卓溪國小、太平國小的學弟妹們，認識牙齒保健的重要。他回憶，「活動中，小朋友無論是衛教課程中踴躍搶答的模樣，牙齒黏土捏塑時天馬星空的創意，抑或是射箭比賽時矯健自信的身影，都在我們大哥哥大姐姐腦海裡刻下深深的烙印，非常感動能和小朋友們一同創造了許多美好且珍貴的回憶！」

▲「愛的早餐」獎助學金得主布農族田劭晨於今年暑假提案返鄉服務，帶著家鄉的弟弟妹妹捏塑牙齒黏土，從玩樂中了解口腔保健的重要。（圖／東森慈善基金會提供）

關杰玲欣慰道，「看著這些小朋友吃『愛的早餐』長大，離鄉唸書後還不忘把曾經從我們這裡得到的愛與幫助傳遞回去，幫助自己家鄉的弟弟妹妹，除了感動之餘，這對於東慈來說也是一種『永續』！」她也期待透過大學生返鄉服務的講座分享，能讓偏鄉學弟妹有學習的榜樣，未來更有動力朝自己期待的目標前進。