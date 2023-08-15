分發入學缺額創10年次高　管理、財經、外語學群學生缺最多

▲考分會表示，學群缺額狀況和往年差不多，建議學校要發展特色。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年大學分發入學今（15日）放榜。今年共有29校缺額6464人，創下10年來次高。若以學群區分，管理學群缺額1273人最多，其次為財經學群763人、外語學群703人。考分會指出，上述情況和往年類似，也反映整個社會就業氛圍，建議各大學要經營出自己特色，提供學生跨領域課程，吸引學生就讀，或者開拓外籍生。

分發入學今天放榜，分發會在網站公告分發結果，並同步公告各系組最低錄取標準等資訊。今年僅有29校缺額6464人，比去年51校、逾1.4萬人，少了22校、8029人，但缺額數仍創下10年來次高。

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其中有玄奘、真理、大葉、佛光等4所大學缺額比率大於75%，若以缺額數來說，文化大學缺額1342人最多，另包括大葉、義守、實踐、長榮、真理等5所大學，缺額數都超過500人。但台大、成大等頂大則沒有缺額。

若以學群區分，根據考分會資料，今年管理學群缺額1273人最多，其次為財經學群763人、外語學群703人。進一步區分，管理學群中，又以國際企業學類缺額達449人最多，其次為觀光事業學群282人。財經學群以財務金融類缺額291人最多。外語學群則以英語文學類缺額320人最多。

▲分發入學今天放榜，缺額數創10年次高。（圖／記者許敏溶攝）

考分會執行秘書、成大教務長沈聖智指出，今年缺額數比去年少，主因是受到去年影響，考生想多給自己一次機會。而少子化是各大學都會遇到狀況，除開拓外籍生生源，各校要經營自己特色，才能吸引學生就讀。

對於學群缺額狀況，沈聖智分析，其實和往年類似，反映社會的就業氛圍，建議各大學要經營出自己特色，提供學生跨領域課程，讓學生在語言與管理外，還有其他專長，增加學生就業競爭力。

招聯會執行秘書王文俊表示，今年分發入學招生總名額，佔所有招生管道的41.77％，確實是比較多，可能是去年報名分發入學的考生較少，不少考生因此佔便宜，導致今年報名人數大增，包括非應屆報名人數也增加超過1千人，但去年是特殊狀況，今年回歸正常，呼籲考生不要有佔便宜心態。