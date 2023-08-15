分發入學放榜！29校缺額6464人「文化大學1342人最多」

▲分發入學今天放榜，共29校缺額6464人，為十年來次高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年大學分發入學今（15日）放榜。受到今年報名人數大增1.2萬人影響，今年僅有29校缺額6464人，比去年51校、逾1.4萬人，少了22校、8029人，但仍創下10年來次高紀錄。其中有玄奘、真理、大葉、佛光等4所大學缺額比率大於75%，若以缺額數來說，文化大學缺額1342人最多，另包括大葉、義守、實踐、長榮、真理等5所大學，缺額數都超過500人。

112學年度大學分發入學，今天上午8時在大學考試入學分發委員會網站公告分發結果，並同步公告各系組最低錄取標準等資訊。

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根據考分會統計，今年共有61校、1833個系組參與分發入學招生，招生總名額為4萬2479名，較去年增加3129人，增幅約8.0%。另各招生管道回流名額總計2萬17名，創下歷年新高，也較去年增加5582人，今年登記分發共3萬7797人，比去年增加1萬2500人，總錄取人數3萬6338人，錄取率為96.14%，低於去年的98.94%。

至於缺額部分，今年分發入學僅有29校缺額6464人，比去年51校、逾1.4萬人，少了22校、8029人，但仍創下10年來次高。另共有玄奘、真理、大葉、佛光等4所大學缺額比率大於75%，其中玄奘缺額比率96.96%最高。

若以缺額數來說，根據分發會資料，文化大學缺額1342人最多，另包括大葉、義守、實踐、長榮、真理等5所大學，缺額數都超過500人。另外靜宜大學缺額數也超過400人，中華大學、銘傳大學缺額數也超過300人。

考分會統計，今年共有 1459 位考生未錄取，比去年269人多出逾千人。未錄取考生所填寫志願數平均為 39個，明顯低於錄取生填寫志願平均的 63 個，統計其未錄取原因，以分數未達最低錄取標準者為最多，約佔 90.81%。

考分會提醒考生，從今天起提供「分發結果說明」系統，考生可查詢所填各志願未錄取原因。如果還有疑慮，從今天起到8月18日止，在考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將統一在8月25公告複查結果。