考試分發入學今放榜「查詢看這」　錄取率預估接近99%

▲大學考試分發結果今天公布，上午8時起就可到考分會網站查詢。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年大學考試分發今（15日）上午8時放榜。大學考試入學分發委員會（考分會）提醒考生，上午8時起可至考分會網站查詢，將提供最低錄取分數等數據，並同步受理考生分發結果複查。今年簡易查榜服務查詢方式為「http://fast.uac.edu.tw/應試號碼」，例如若要查詢准考證號20000001錄取校系，請輸入「http://fast.uac.edu.tw/20000001」。

根據考分會統計，今年共有61校、1833個系組參與分發入學招生，招生總名額為4萬2479名，較去年增加3129人，增幅約8.0%。另各招生管道回流名額總計2萬17名，創下歷年新高，也較去年增加5582人，但錄取率預估和去年差不多，約接近99%。

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不過，受到去年考試分發出現「低分高就」狀況影響，今年共3萬7797人完成登記，比起去年僅2萬5297人完成登記，今年大幅增加1萬2500人，增幅接近5成。以今年4.2萬個名額參與分發，估計至少有超過4600個缺額。

考分會提醒考生，從今天起提供「分發結果說明」系統，讓考生查詢所填各志願未錄取原因。如仍有疑慮，從今天起至8月18日止，在考分會網站線上申請分發結果複查，申請複查以一次為限，考分會將統一在8月25日公布分發複查結果。