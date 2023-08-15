企業防災特優廠商康那香公司　成立企業義消守護台南！

▲台南在地績優企業康那香公司，積極參與台南市消防局第三大隊將軍分隊推動的企業義消計畫，將企業內的員工培訓成消防種子教官，提高企業內部的防災能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南在地績優企業康那香公司，不僅是口罩國家隊，產品領域有卓越表現，在企業防災方面也十分努力，該公司積極參與消防局第三大隊將軍分隊推動的企業義消計畫，將企業內的員工培訓成消防種子教官，提高企業內部的防災能力，在發生災害時能夠迅速應變，有效控制災情，降低損失，保障企業和社區的安全。

康那香公司作為台灣不織布產業的先行者，致力於提供先進不織布技術與產品製造服務，不僅在產業中引領潮流，更在企業防災領域發揮著重要作用。該公司不遺餘力地推動企業防災，強化防災能力，並於2023年2月20日針對面臨震災時的各項危險因子（如貨架倒塌、停電、瓦斯管線損壞、人員受傷等），再與消防局雙方共同研討規劃出最適合企業的應變內容（如疏散區的設定、廠內可運用的救災資源、自衛編組救災應變模式、救災圖資的建立等），並做實際的應變演練，經過持續努力，成功獲得臺南市市長黃偉哲頒發的特優企業防災殊榮。

消防局李明峯局長及第三大隊陳坤宗大隊長則對康那香公司的努力表示讚賞，「康那香企業義消」的成立參與，不僅是對企業內部安重視，更是對公共安全的貢獻。他們在災害應變和救援方面扮演著重要角色，能夠在火災初期迅速採取行動，阻止災情擴大，保障生命財產安全。相信康那香企業義消的努力將成為更多企業的榜樣，引領更多企業積極參與防災工作。消防局將繼續支持並推動企業義消計畫，在全市打造更安全的環境。

市長黃偉哲針對企業義消高度評價並表示，台南市一直以來都非常重視災害防救的工作，對康那香企業義消的努力和貢獻表示衷心的感謝，相信康那香企業義消的成立，這不僅是企業的社會責任，企業本身更能有效應對突發災害。透過企業義消的參與，企業內部的防災能力將得到大幅提升，同時也能在災害發生時積極參與救援工作，保障自己的生命財產安全。也期待更多企業能夠加入這樣的行列，共同守護台南的安全。