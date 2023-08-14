從企業之鄉走向綠色工業　歡迎走訪文化盎然的台南仁德小鎮

▲台南市觀旅局，歡迎全國民眾走訪文化盎然的台南仁德小鎮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市仁德區位於西南端，因地理交通位置便利，區內有中洲、仁德及保安三座火車站、多處公路交流道匯集及一座民航機場，成為了許多企業生根發芽的第一首選，使得早年仁德區工、商業發達，為台南市創造了豐碩的經濟成果，故成為了大家熟知的「企業之鄉」。

市長黃偉哲表示，仁德區除早年為工商業發達的「企業之鄉」，近年因企業轉型，多數傳統產業轉型為觀光工廠以提升加值性服務，成為了台南市觀光工廠密度最高的區域，區內共有4家觀光工廠─虹泰水凝膠世界、台鉅美妝觀光工廠、奇美食品幸福工廠、台南‧家具產業博物館，再次用文化、觀光的軟實力服務海內外的遊客。

觀光旅遊局局長林國華表示，仁德區除了有豐富的觀光工廠資源外，更有遠近馳名的打卡景點─奇美博物館，除有平日常設展覽外，現更與科技結合推出跨界合作實境遊戲-穹頂計畫、穹頂計畫II-潘神之子、穹頂計畫III-末日慶典，讓入館者擁有全新看展體驗，不僅玩遊戲，還能長知識！

此外，就近還有十鼓文創園區，前身為台灣糖業公司的「車路墘製糖所」，後自2005年以活化閒置製糖空間的概念並融入十鼓獨創之台灣特色鼓樂，化身為亞洲第一座鼓樂主題國際藝術村，園區內擁有魔法工廠、天堂上的鞦韆、煙囪滑梯及夢糖劇場等各式主題場域，為往來遊客奏出糖業文化及鼓樂藝術交融的「糖鼓二重奏」；回程亦可順道造訪歷史悠久的保安車站，買張「永保安康」車票留念，將臺南暖暖的祝福帶上歸途。

若您對仁德區的文化、人文及各觀光景點相關資訊想更多瞭解，可至「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)官網查詢；奇美博物館相關展覽及活動資訊可至「奇美博物館」(https://www.chimeimuseum.org/)官網查詢；十鼓文創園區入園及活動資訊可至「十鼓文創」(https://tendrum.com.tw/TpHome/zt)官網查詢。