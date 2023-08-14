台南安中河夢魘再現　藍軍建議提高10年防洪標準市府回很花錢？

▲台南市議會國民黨團不滿指出，近來颱風和西南氣流接踵而至，安南、仁德等區又成淹水重災區，網友嘲諷的『安中河』又再度出現，要求市府治水規畫提高10年防洪標準。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會進行『杜蘇芮颱風農損及補助情形』專案報告，市議會國民黨團指出，颱風和西南氣流接踵而至，安南、仁德等區又成淹水重災區，網友嘲諷『安中河』再現，黨團建議提高10年防洪標準，市府卻說會花很多錢，國民黨團強調，保障人民生命財產安全的治水規畫和提高10年防洪標準，豈容兒戲！

蔡育輝表示，新營金華路和長榮路的雨水下水道，有民眾反映沒有按圖施工，越做越小條，有水溝還做小條雨水下水道，市府有審查有照標準做嗎？山上下個大雨就發生土石流，市區就會淹水，是否是市府相關單位各唱各的調，每次淹水都怪老天，從沒反求諸己。災損整體面積達5％才補助不合理，應該要有級距，3％、4％也要補助，不要跟受災損的農友斤斤計較，莫忘世上苦民多。

蔡淑惠說，農業部公告，颱風災損申請補助自8月8日起為期10日止，每公頃補助9萬5千元，很多種植文旦、酪梨、香蕉農友在問，符不符合申請資格，原來只針對釋迦，農業局提供資料，歸仁、關廟等地的釋迦農友，共有61戶受損面積26公頃，目前中國大陸已對釋迦解封，農業局應去了解釋迦受損會不會影響出口？

尤榮智說，中秋送禮麻豆文旦是大家首選，為關心麻豆文旦是否受這兩次颱風風雨造成落果，他特別到麻豆去了解，看到柚農的果園文旦結果纍纍，真是老天保佑，文旦落果沒有非常嚴重，所以大家可以安心選擇麻豆文旦作為中秋節的最佳伴手禮。

王家貞指出，這次大雨，安南區淹水又被嘲諷安中河再現，這真的是貽笑大方，水利局一直說都是天的錯，人不勝天，如果淹水就推給老天還要訂定甚麼治水標準，而且說滯洪池可以解決淹水，去看看現在連滯洪池都是滿滿的光電板，台南鄉親是希望信賴專業，希望看到成果展現，希望不為水患所苦，不要說提高10年防洪計畫要花很多錢，民進黨用特別預算掏空國庫，為了人民生命財產，這些錢不該花嗎？

盧崑福說，南區省躬棒球場淹水的非常嚴重，主要是沒排水溝，應該趕緊到 現場勘查，安平不會淹水都是靠抽水站維持運作，沒想到現在新的抽水站馬達出現狀況，舊的都還正常運作，相關單位應該趕緊修復。

蔡宗豪說，府前路南美館、南門路是主要幹道，這次大雨馬路淹水人孔蓋噴出，這關係市民行車安全，如果經過的是市長的車怎麼辦？顯見10年防洪標準根本無法因應，水利局不能推說大雨下到其他縣市也會淹，沒辦法，提高防洪標準要花很多錢，各縣市的行政體系是要解決問題的，否則要治水預算做甚麼？

林美燕說，對農漁友的補助不能僅限於杜蘇芮颱風，因為颱風外圍環流帶來的大雨，同樣嚴重，農業局應該積極跟農漁友宣導，如果農漁路受損，市府有災害基金可以搶修，也希望農漁災害申請補助時間能延長。