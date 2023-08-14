台南牛肉麵老店造福市民　捐贈消防局災情勘查車3輛

▲台南美食名店「南京牛肉麵館」捐贈台南市消防局災情勘查車3輛，由老闆娘孫陳碧鳳女士（左3）及其女兒孫函郁小姐（左2）代表捐贈，由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南美食名店「南京牛肉麵館」，秉持著取之於社會、用之於社會的回饋精神，捐贈台南市消防局災情勘查車3輛，於14日下午3時許，於消防局辦理捐贈儀式，由牛肉麵館老闆娘孫陳碧鳳女士及其女兒孫函郁小姐代表捐贈，由市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝獎牌。



位於台南市文南路的南京牛肉麵為台南的老字號在地美食，飄香數十年，每到用餐時間總是門庭若市，特色湯頭令老饕們讚不絕口，為回饋社會，老闆娘透過安平區盧崑福議員的牽線，捐贈消防局災情勘查車3輛，車上配有配備有LED警示燈、警報器及無線電等裝備，總價值近新台幣350萬元，該車性能卓越，可供消防局人員進行災情勘查、支援救災、載運人員及物資等救災事宜，亦可充作臨時災害搶救指揮站，實為消防局增添不少救災戰力。



市長黃偉哲表示，非常感謝南京牛肉麵館認同台南市消防局，捐贈消防救災車輛，也感謝盧崑福議員幫忙協調牽線促成這件有意義的事，這3輛災情勘查車對於救災非常有幫助，政府資源有限，但民間力量無窮，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。



消防局局長李明峯表示，感謝南京牛肉麵館慷慨解囊，今日捐贈之災情勘查車除了平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務外，遇有重大災害時，還肩負載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，此次捐贈案除了保障市民生命財產安全，也希望能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。