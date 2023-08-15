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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

涉詐46萬助理費遭起訴　高虹安網路聲量飆第一

記者皮心瑀／台北報導

新竹市長高虹安擔任立委期間被告發涉詐領助理費，台北地檢署14日偵結，依違反《貪污治罪條例》，將高虹安及其助理共5人起訴。而從Google trends觀察其網路聲量也明顯飆高，衝上第一名，壓過藍綠白總統參選人。

▲▼立委高虹安 立法院總質詢 教育文化組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼高虹安網路聲量飆高。（圖／翻攝Google trends）

▲高虹安網路聲量飆高。（圖／翻攝Google trends，點圖可放大）

根據北檢調查，高虹安透過管帳的綽號「小兔」、「兔姊」黃惠玟同意，循慣例取得其他較為高薪的助理陳奐宇、王郁文、陳昱愷同意後，從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，由黃惠玟視當時助理異動情形，每月浮報加班時數，所取得差額除了由高虹安同意核撥的「獎金」外，助理不得領取，而同案被告只有王郁文堅稱自願捐出。

據了解，立委助理們捐獻加班費，作為辦公室公積金，在立法院多有所聞，但高虹安卻只是在自己需要的時候，讓助理拿錢付帳，遭檢察官認定高虹安自始就要詐取公款，但礙於僅查扣2020年帳冊涉貪46萬元，無證據證明高虹安之後近2年的立委任期也涉貪污。

針對該案，檢察官更痛批高虹安存款1200萬元，每個月有自己的立委薪水19萬、問政費7萬，還有永齡基金會每月提供支援10萬、合計共36萬餘元，卻還壓榨下屬，詐領公費，貪圖小利，且犯後否認，態度不佳，建請法院判刑外，並宣告褫奪公權，以示警惕。

對此，高虹安發布1800字聲明，怒斥過程中資訊卻不斷外洩，試圖操作輿論風向、形塑高虹安罪犯形象，完全違背偵查不公開原則，「相關偵查人員的立場昭然若揭。」

民眾黨主席柯文哲則喊話相信高虹安，也批評檢方多次違反偵查不公開原則，進而醜化高虹安形象，因此對本案起訴內容早可預料。

而作為高虹安昔日長官、鴻海集團創辦人郭台銘第一時間也聲援力挺高虹安的清廉，並強調「我支持她捍衛自己的清白」，還透過臉書對高虹安暖心喊話，「虹安，加油！在最黑暗的時刻我們仍然堅信光明會重新到來！」

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