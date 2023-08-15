高虹安涉詐領助理費遭起訴　他酸民眾黨：不貪「白」不貪

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

新竹市長高虹安擔任立委期間因涉詐領助理費遭北檢以貪污等罪起訴。對此，我駐德代表謝志偉狠酸，民眾黨老是說藍、綠會貪，白不會貪，他有一陣子也不知該不該相信，但現在才知道，民眾黨是「不貪白不貪。」

根據北檢調查，高虹安透過管帳的綽號「小兔」、「兔姊」黃惠玟同意，循慣例取得其他較為高薪的助理陳奐宇、王郁文、陳昱愷同意後，從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，由黃惠玟視當時助理異動情形，每月浮報陳、王等人的加班時數，所取得差額除了由高虹安同意核撥的「獎金」外，助理不得領取。

據了解，立委助理們捐獻加班費，作為辦公室公積金，以應變可能的臨時狀況或聚會開銷的情形，在立法院多有所聞，但高虹安卻完全無意要把這些公積金讓給助理們使用，反而都是自己需要的時候，就近請身邊助理把錢拿出來付帳，遭檢察官認定高虹安自始就要詐取公款，而從查扣的2020年帳冊發現涉貪46萬元。

謝志偉說，民眾黨的人喊藍綠一樣爛，白不會貪，藍的根本全都被貪所包圍，綠的一樣也都被貪所包圍，只有白的前後左右都不貪。

謝志偉表示，他必須承認這一點，有陣子自己也很迷茫，不知該不該相信有關白的部分，「今天我決定相信他，因為我終於聽懂了，他要說的是，『不貪白不貪』。」

針對遭起訴，高虹安稍早發布1800字聲明，怒斥過程中資訊卻不斷外洩，試圖操作輿論風向、形塑高虹安罪犯形象，完全違背偵查不公開原則，「相關偵查人員的立場昭然若揭」；民眾黨黨主席柯文哲則表示，相信高虹安絕對沒有貪污企圖，也支持對方提出證據為自己清白奮戰。