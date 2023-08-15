高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」：妳沉了，她才爬得上去

記者陳俊宏／綜合報導

北檢14日起訴新竹市長高虹安涉貪案，同案被告只有助理、「台大公衛文」」王郁文堅稱自願捐出加班費。對此，律師林智群表示，「我真的覺得公衛文很勇敢」，老闆會拼命踩妳，把事情都推到妳身上的，「妳沉了，她才爬得上去。」

林智群在臉書說，一般而言，貪污案件裡面有幾個減刑條款可以運用：

1、自首自白認罪&交出犯罪所得，可以減刑一次（打5折）。

2、供出其他正犯共犯，可以減刑一次甚至免刑。

3、貪污財物金額低於5萬元，可以減刑一次。

4、刑法第59條。

▼「台大公衛文」王郁文堅稱自願捐出加班費。（圖／資料照／記者劉昌松攝）



林智群指出，他之前處理過幾件貪污案件，有一件最低消費額10年有期徒刑，因符合《貪污治罪條例》2個要件，再加上《刑法》第59條，減了3次，判2年以下，宣告緩刑不用關。

林智群表示，這次的案件，高虹安4個助理裡面，3個認罪，無犯罪所得，地檢署起訴，要求法院給予減刑後宣告緩刑；公衛文不認罪，地檢署不要求法院減刑，就是要她去關的意思。

林智群認為，「我真的覺得公衛文很勇敢，她不認罪，基本上就是把所有的減刑要件都丟到垃圾桶裡面，如果可以無罪當然很好，但機會很渺茫。」

▼高虹安開記者會怒轟北檢。（圖／翻攝高虹安臉書直播）



林智群說，「妳以為老闆會覺得妳這個員工很有義氣，感動落淚嗎？不不不！為了脫罪，老闆會拼命踩妳，把事情都推到妳身上的：『我什麼事情都不知道，都是某員工在處理的！』。妳沉了，她才爬得上去。」

北檢14日起訴高虹安在立委任內涉貪案，同案被告只有助理王郁文堅稱自願捐出加班費，包括管帳的黃惠玟等3名助理們則坦承，她們各自保管浮報的加班費，但不能擅自動用，只能等高需要時拿出來付錢。

高虹安被起訴後召開記者會，嚴重譴責檢察官草率起訴，「如果貪污可以這樣判，真的是史無前例！」她強調，所有助理都有實際工作也有加班事實，並非人頭，何來詐領，「你不能因為他們願意捐出來，就否認他曾經工作的事實！」

▼高虹安案未來發展推估表。（圖／記者許立昕整理製表）