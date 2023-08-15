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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安「我不喝咖啡！大家都知道」　影片遭挖打臉

▲高虹安去年11/2直播喝咖啡。

記者陳俊宏／綜合報導

新竹市長高虹安擔任立委期間因涉詐領助理費，遭北檢以貪污等罪起訴，檢方指出，高甚至連買咖啡機也用公費支出。對此，高強調，「我不喝咖啡，大家都知道」，但遭網友挖出她「直播喝咖啡」的影片打臉。時事評論員李正皓也說，隨便Google都一堆高喝咖啡的照片。

高虹安去年在競選新竹市長時，11月2日開直播，找來赫曼咖啡總經理王進忠，一起聊咖啡。王沖泡咖啡問，「聽說妳不喝咖啡」？高回，「沒有，其實我在你們店裡喝，就喜歡上你們家咖啡」，並在鏡頭前喝完咖啡。

▼高虹安直播喝咖啡。（圖／翻攝高虹安臉書直播影片）

高虹安直播喝咖啡。（圖／翻攝高虹安臉書直播影片）

李正皓也在臉書指出，高虹安說自己不喝咖啡，「我隨便Google都一堆高虹安喝咖啡的照片，這些咖啡最後難道是倒掉或吐掉？這種辯解真的沒有意義。」

高虹安因在擔任立委期間，涉嫌要求助理配合虛報、浮報酬金與加班時數，並將差額挪為私用，14日遭北檢起訴。檢方指出，高甚至連買咖啡機、冰箱、雙眼皮貼、洗頭等費用也用公費支出。

▼高虹安開記者會怒轟北檢。（圖／翻攝高虹安臉書直播）

▲▼新竹市長高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書直播）

對此，高虹安召開記者會強調，「我不喝咖啡，大家都知道」，沒有必要為了買咖啡機，去做這樣的事情，屆時上法院，會提出證據好好向法官說明。她呼籲不要「政治判案」，希望司法能還給她和助理清白。

高虹安也痛斥責北檢草率起訴，「如果貪污可以這樣判，真的是史無前例！」她強調，所有助理都有實際工作也有加班事實，並非人頭，何來詐領，「你不能因為他們願意捐出來，就否認他曾經工作的事實！」

▼高虹安案未來發展推估表。（圖／記者許立昕整理製表）

▲▼高虹安案未來發展推估表。（圖／記者許立昕整理製表）

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