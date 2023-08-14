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登革熱高峰期！積水容器不亂置　落實「巡、倒、清、刷」4步驟

▲病媒蚊的幼蟲為孑孓，主要孳生於人為或自然積水容器內。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲病媒蚊的幼蟲為孑孓，主要孳生於人為或自然積水容器內。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日氣候炎熱且常有午後雷陣雨，若雨後未立即清理積水容器或環境，則將利於病媒蚊孳生，故為有效防治登革熱，花蓮縣環境保護局籲請民眾落實「巡、倒、清、刷」四步驟，加強環境清潔與孳生源清除。

環保局表示，病媒蚊的幼蟲為孑孓，主要孳生於人為或自然積水容器內，如廢輪胎、帆布、水桶、花盆容器、廢棄瓶罐、水缸、樹洞、竹筒及植物葉腋（檳榔、椰子落葉）積水處等。如若未能妥善管理居家環境，致使環境髒亂或置放積水容器導致病媒蚊蟲孳生，則可依廢棄物清理法處以新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。

▲病媒蚊的幼蟲為孑孓，主要孳生於人為或自然積水容器內。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲環保局宣導未妥善管理居家環境，致使環境髒亂或積水容器導致病媒蚊蟲孳生，可依廢棄物清理法處以罰鍰。

為避免觸法受罰，以及防止積水容器形成病媒蚊孳生的溫床，民眾於日常生活中依循四步驟，協助孳生源清除作業，時常「巡」視居家環境，避免置放積水容器、主動「倒」掉積水、「清」除廢置容器並「刷」洗清理容器內壁，妥善進行家戶內外環境管理。

環保局呼籲，希望民眾齊心協助登革熱孳生源清除工作，於日常定期清除積水容器，並加強環境衛生管理，且做好自身防蚊措施，共同積極防治登革熱， 維護良好環境並保護健康。

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