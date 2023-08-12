新竹男發燒關節痛...訪親友染登革熱！　2台南親友也確診

▲新竹一名57歲男性從台南探親返家後確診登革熱，市府成立緊急應變小組啟動防治作為。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



新竹市衛生局昨(11)日晚接獲通報1例登革熱快篩陽性病例，由於個案同樣具有台南活動史，新竹市政府隨即成立跨局處緊急應變小組，第一時間掌握疫調及個案活動足跡，針對同住家人安排採檢，將血清檢體儘速送昆陽實驗室檢驗，並於今日完成環境孳生源清除及消毒作業。

衛生局表示，此個案為57歲男性，於7月29日與太太2人至台南探視親人，已知台南親友中有2人為確診個案，個案返回新竹後，8月5日出現發燒及下肢關節痛，曾自行服藥及診所就診，因症狀持續未緩解，故於8月11日就醫，經NS1快篩呈現陽性，目前安置隔離中；同住家人雖無症狀，但為確保健康無虞，同行成員仍安排採檢及居家防蚊措施，避免疫情擴散。

▲衛生局啟動應變小組進行病媒蚊防治調查與消毒工作。

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衛生局說明，竹市府於昨日接獲醫院通報後，即成立應變小組於第一時間啟動疫情調查及防治措施，並於今早出動小組成員，包括衛生局、衛生所、里長、里幹事和環保志工隊等，進行居住地周邊半徑50公尺病媒蚊密度調查，同時通知環保局加強孳生源清除及消毒工作。

衛生局提醒，近期受鋒面影響，傍晚容易出現豪大雨，易使積水場域及容器增加，提高病媒蚊孳生的機會，提醒民眾雨後應主動巡檢戶內外環境，徹底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。竹市共有25家醫療院所提供NS1抗原快速檢驗試劑，詳情可至衛生局官網登革熱專區查詢（https://reurl.cc/DA5X25），若有任何疑問請撥打疾病管制署1922疫情通報專線或衛生局防疫專線03-5355130，或至疾病管制署（https://reurl.cc/gD5Zv7）查詢。