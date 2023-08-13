登革熱發病5天內為病毒血症期　不要趴趴走並做好防蚊措施！

▲因連日陣雨不斷天候極不利，導致化學防治及孳清工作多次都做白工，除天候挑戰外，加上部分病患警覺性低，病毒血症期外出趴趴走，隨身帶著病毒走，對防治上無疑是雪上加霜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市登革熱疫情持續升溫，市府防治工作因連日陣雨不斷天候極不利，導致化學防治及孳清工作多次都做白工，除天候挑戰外，加上部分病患警覺性低，病毒血症期外出趴趴走，隨身帶著病毒走，對防治上無疑是雪上加霜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據疾病管制署2019年7月疫情報導所刊載文章「埃及斑蚊及白線斑蚊之生態特性及傳播病毒能力的文獻回顧」中有提到，若以最適合的狀況進行簡單推估，一隻埃及斑蚊雌蚊壽命為30天，假設羽化後第2天開始吸血，每3天一次生殖循環，一次生殖循環叮咬3人，吸食登革病毒至唾液腺為8天，人的潛伏期5天，則此蚊體一生可感染24人，假設環境中埃及斑蚊密度高，每位登革熱感染者具有傳染力後，第一時間再被其他埃及斑蚊叮咬後將登革熱傳播出去，則30天之內可感染78人。

台南市衛生局指出，依據目前傳染病防治法相關規定，登革熱屬於第二類法定傳染病，同法第44條規定為「第二類、第三類傳染病病人，必要時，得於指定隔離治療機構施行隔離治療。」，所以登革熱屬於「得隔離」而非「應隔離」，政府單位考量登革熱多屬輕症，為免排擠到其他疾病的床位，所以登革熱病患通報確診後多數返家休息，亦可正常上班上課。但衛生局於疫情調查時會衛教確診民眾，應該在發病五天內減少外出，如因必須上班上課或採買，應著長褲長袖、皮膚露出之處應噴灑防蚊液，並減少在外停留時間。在家中可使用捕蚊燈、電蚊拍或殺蟲劑殺滅成蚊，睡覺時務必使用蚊帳，別讓蚊子叮咬您後，8-12天後再傳染給您最親愛的家人或同事好友，衛生局目前有發現一些案例，例如有先生到高風險區跟朋友泡茶，染病後被家中的埃及斑蚊咬到，之後太太又被這隻帶病毒的蚊子叮到而發病。

台南市政府登革熱防治中心蘇世斌主任呼籲，確診的病患千萬不要到處趴趴走，請民眾注意自身防蚊措施，可穿著淺色長袖衣褲，使用經衛生福利部核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之之防蚊液等，避免被病媒蚊叮咬，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀應立即就醫並主動告知旅遊史；另籲請台南市所有的醫療院所應加強通報警覺，如發現民眾有不明原因發燒或上述疑似症狀，且有登革熱流行區域活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。

為能積極找出潛在病例，本市37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所皆有提供登革熱快篩採檢服務，請有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。本市登革熱NS1快篩合約院所相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心網頁https://gov.tw/zv9 或06-3366366防疫專線。