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美50暴徒光天化日洗劫　LA商場幾秒內「損失價值近320萬」商品

▲▼美國加州洛杉磯50名劫匪闖入購物商場洗劫，損失金額估計上看10萬美元（約新台幣319萬元）。（圖／翻攝自YouTube）

▲洛杉磯有50名劫匪闖入購物商場洗劫，損失金額估計上看10萬美元（約新台幣319萬元）。（圖／翻攝自YouTube）

記者張寧倢／編譯

美國加州洛杉磯一間購物中心12日下午被將近50名暴徒闖入行搶，所有犯罪者都蒙著面，他們衝進服裝百貨品牌諾德斯特龍（Nordstrom）門市，集體搜刮價格不菲的包包與服飾，商品陳列架全被翻倒，損失金額可能達到10萬美元（約新台幣319萬元）。洛杉磯郡5天前才發生YSL門市遭30多人洗劫精品的類似案件。

根據紐約郵報報導，警方表示，12日下午4時左右，將近50名戴著頭套與面罩的人，衝進了購物中心「Topanga Mall」的高價時裝品牌Nordstrom的門市。現場影片可見，一群人在陳列區亂竄，砸破了展示櫃，弄倒貨架和人體模型，瘋狂地抓起任何可以帶走的商品，而店員只能無助地看著暴徒洗劫後逃出店外。

警方表示，在搶走6萬至10萬美元（約新台幣191萬至319萬元）的商品後，這群犯罪者駕駛著一輛BMW和一輛Lexus在內等多輛汽車逃逸。過程中至少有一名保全被噴防狼噴霧，由於可能對眼睛與呼吸道造成嚴重刺激，醫務人員緊急對他進行治療。洛杉磯警方承諾將盡一切努力，逮捕肇事者並希望以刑事起訴。

▲加州一家YSL門市被搶，損失價值台幣約950萬商品。（圖／翻攝自推特）

此案發生不到5天前，加州洛杉磯郡格倫代爾市（Glendale）8日下午5點左右，有多達30人集體洗劫了法國奢侈品牌YSL的門市，情況幾乎與這起事件類似，估計被搶走價值高達30萬美元（約新台幣958萬元）的精品。據警方說法，目前尚不清楚這兩起事件背後是否為同一夥人所為。

►30多人集體洗劫YSL門市！價值950萬精品掰了　歹徒分坐20輛車逃亡

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