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夏威夷野火96死！當局證實「80警報器全沒響」　州檢察長展開調查

▲▼夏威夷毛伊島野火肆虐。（圖／路透）

▲夏威夷毛伊島野火造成96人死亡，目前尚有逾1000人失聯。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

夏威夷毛伊島（Maui）警方在當地時間13日晚間證實，野火已經造成96人死亡，目前尚有逾1000人失聯。有當地民眾指出，安裝在島上的80個警報系統在當下全都沒響，當居民發現時，大火幾乎已燒至家門前。當地緊急應變證實，警報器確實沒有啟動，將會配合州檢察長進行調查。

根據《紐約時報》報導，夏威夷自稱擁有世界上最大的戶外公共安全警報系統，會在危急時刻發出警報，但根據倖存的災民表示，當時警報系統完全沒有發出任何聲音。夏威夷緊急事務管理局（Hawaii Emergency Management Agency）發言人溫特勞布（Adam Weintraub）證實，警報器確實沒有啟動。

▲▼夏威夷戶外警報系統。（圖／CFP）

▲▼夏威夷戶外警報系統。（圖／CFP）

▲▼夏威夷戶外警報系統。（圖／CFP）

溫特勞布解釋，警報器並非疏散通知，而是讓居民可以對外尋求更多資訊的信號，「其他警報系統都有啟動，包含透過手機、電台和電視台發出的警報。」不過海濱城鎮拉海納（Lahaina）8日遭遇野火襲擊的時候，大部分時間都處於斷電狀態，居民根本收不到任何警告。

溫特勞布表示，該機構會配合州檢察長的相關審查。夏威夷州民主黨籍議員廣野惠子（Mazie Hirono）也強調，他們不會為官員未能啟動警報找任何藉口，州檢察長已著手針對警報器的情況和其他部門所採取的行動進行審查，目前的當務之急應是救援和重建。

毛伊島消防局長文圖拉（Bradford Ventura）稍早曾表示，由於火勢在強風的推動下突然爆發，所以消防局也沒有足夠的時間提醒應急管理官員發出疏散命令。

拉海納居民里奇（Robin Ritchie）向記者表示，他和另外兩個朋友之所以能夠從大火中倖免於難，全因為他們聽到家中的煙霧警報器響了，「戶外的緊急警報每個月都要測試一次，但這次由於某種未知的原因，它居然沒有響起，這讓我感到非常憤怒，因為缺乏預警肯定會導致死亡。」

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