30多人集體洗劫YSL門市！價值950萬精品掰了　歹徒分坐20輛車逃亡

記者張寧倢／綜合外電報導

法國奢侈精品品牌聖羅蘭（Yves Saint Laurent，YSL）位於美國加州格倫代爾市（Glendale）的一家門市遭到洗劫。警方證實，約30多名搶匪在8日下午襲擊了YSL店面，偷走了價值約30萬美元（約新台幣953萬元）的商品。目擊者則說，一群蒙面者跑出店外，乘坐大約20輛不同的汽車逃離現場。

▲加州一家YSL門市被搶，損失價值台幣950萬商品。（圖／翻攝自推特）

根據美媒CBS、紐約郵報報導，格倫代爾警方正在調查一起「快閃搶劫案」，涉案人數介於30到40人之間，這群人8日下午將近5點左右闖入位於S. Brand大道上的Americana購物中心內的YSL商店，偷走許多服飾與其他商品，價值約30萬美元，並乘坐汽車逃亡。目擊者認為車輛大約有20幾輛。

▲搶匪們拿著偷來的商品逃離商場。（圖／翻攝自推特）

網路上流傳幾段目擊者所拍攝的影片，數十人接連跑出商場的玻璃門外，手上拿著大包小包，還有人幾乎是抱著一堆衣服狂奔，其中大多數都穿著黑色衣褲並且蒙面，引起路人側目。報導還指出，現場一名似乎是亞馬遜送貨司機攔住了一名劫匪，但後來劫匪跳上一輛已發動的紅色轎車逃跑，旁觀者還勸他不要冒著被車撞的風險與對方扭打。

事件中並無人受傷，據信這群搶匪也沒有使用武器。警方表示，目前已經蒐集到一些證據，可能有利於查出其中幾名嫌犯。警察局長承諾，將利用一切可用資源逮捕涉案者，「格倫代爾不會容忍這種犯罪活動」。Americana購物中心老闆卡魯索（Rick Caruso）則開出5萬美元（約新台幣158萬元）懸賞金，希望大眾能提供線索，協助歹徒繩之以法。