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13歲男童「讓位拍照」摔落30m山崖！　脊椎9處骨折撿回一命

▲▼美國大峽谷國家公園Bright Angel Point步道。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國大峽谷國家公園Bright Angel Point步道。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名13歲男童跟媽媽一起到大峽谷國家公園旅遊，結果他在一處步道讓位給其他人拍照時，不慎從100英尺（約30公尺）高的地方摔落，導致他脊椎9處骨折、脾臟破裂、肺部塌陷，救難人員花了2小時才將他救出送醫，所幸目前沒有生命危險。

根據《衛報》報導，來自北達科塔州的懷亞特（Wyatt Kauffman）8日跟著媽媽一起到大峽谷國家公園旅行，當他們走到Bright Angel Point步道時，懷亞特為了讓出更好的位子讓其他遊客拍照時，不慎自30公尺高的地方摔落。

他回憶起當時的狀況表示，「我當時站在岩架上，想讓到旁邊一點，這樣其他人就可以拍照，我蹲下來單手抓住一塊石頭，結果不是很好抓，讓我有點退縮，我沒抓穩，就開始往後墜。」懷亞特說，「我只記得醒來時坐在一輛救護車上，後來上了直升機到醫院。」

國家公園管理局的搜救隊利用繩索，花了兩個小時才將他從谷底救出來；經過醫生診斷，懷亞特的脊椎有9處骨折，還有脾臟破裂、肺部塌陷、腦震盪、手臂骨折和手指脫臼，所幸救回了一命。

他的父親布萊恩（Brian Kauffman）說，他非常感謝救援人員協助，救援的兩小時對家屬來說實在太漫長了，「他（懷亞特）12日出院了，幸運的是，我們能讓孩子坐在轎車前座回家，而不是後座的盒子（棺材）裡。」

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