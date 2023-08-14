韓高齡母獅奮力脫逃　獵人「用力開一槍」擊斃牠！生前溫馴愛撒嬌

▲南韓慶尚北道高靈郡某私人牧場14日上午驚傳一隻高齡母獅脫逃，最後遭獵人開槍擊斃。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓慶尚北道高靈郡一座私人牧場發生母獅從柵欄脫逃的事件，飼育人員今（14）日上午發現年齡約20歲的母獅子從柵欄逃脫，業者得知後緊急向警方、消防當局通報，當地甚至向居民發送簡訊警告，經過一個多小時後，警消在牧場附近發現該隻逃脫的母獅，經過商議後獵人開槍射殺母獅，結束這場鬧劇。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，慶尚北道高靈郡德谷面玉溪里14日上午7時24分，驚傳一隻在該座私人牧場飼育20年的母獅子，疑似前一天晚上趁飼育人員餵飼料、打掃時，從打開的柵欄門逃跑，該座牧場位於海拔高度355公尺處，沿著山林道路距離村莊約有2公里車程，飼育人員今早才驚覺大事不妙。

牧場業者姜某接獲飼育人員通報後，趕緊向里長、警消當局彙報，玉溪里里長得知後也趕緊向高靈郡當局通報，高靈郡廳相關單位急忙於上午7時46分向附近居民發送手機災難安全簡訊，呼籲若發現獅子應立刻撥打119，至於警方出動127人、消防單位出動26人、郡廳出動6人，以及環境廳相關人士和隸屬郡廳的獵人趕往現場追捕獅子。

該隻母獅子一度逃往慶尚南道陝川郡伽倻面北斗山的方向，導致當局短暫實施封山措施，在這場騷動展開一個多小時後，獵人發現母獅在距離牧場下方15至20公尺處的山林徘徊、坐著休息。

▲該隻母獅最後遭獵人開槍擊斃，遺體被送往環境科。（圖／CFP）

當地獵友會會長金某透露，獵人們一致認為就算對母獅開麻醉槍，也須等待一定時間才能讓麻醉生效，最後決定由獵人向母獅心上「用力的開一槍」，以射殺的方式結束母獅的性命，母獅屍體被送往高靈郡環境科。

報導指出，牧場主人姜某其實是一年前透過向地主租用土地，才輾轉管理這座私人牧場，算是為了他老年退休生活做打算，在他接手前這座牧場就已經飼育一隻公獅、一隻母獅，公獅先前就已去世。

牧場前主人曾透露，這隻母獅其實個性相當溫馴，20年前還是幼獅時，只要人一上前靠近，牠就會主動撒嬌、讓人摸摸牠的頭。

姜某被指稱疑似未經通報、非法私自飼養獅子，對此姜某喊冤，表示一年前接手這座牧場後，就打算主動處理這隻前主人飼養20年的母獅，因為飼養母獅的開銷不小，每個月餵食生雞給母獅吃就得花費30萬韓元（近新台幣7000元），若母獅腳掌指甲有問題，又得花120萬韓元（近新台幣2.8萬元）治療。

姜某透露，他曾經先後向環境廳、動物園諮詢，期盼對方能夠接管母獅，無奈遭到對方回絕，認為該隻母獅年事已高，未來一旦回到動物園和其他獅群生活，恐怕會遭到其他較有地位的獅子排擠、霸凌。