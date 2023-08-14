南韓又收「恐怖威脅」！　日本電郵警告：明天將炸毀首爾市府

▲一封疑似來自日本的電子郵件，威脅要於15日炸毀首爾市廳。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

最近南韓接連收到疑似來自日本的電子郵件威脅，先前一封寄給首爾市廳公務員的電子郵件於7日威脅引爆炸彈，9日署名為同一寄件人的電子郵件再度威脅炸毀南山首爾塔、日本駐韓大使館、國立中央博物館，而昨（13）日下午首爾市府和南韓主流媒體又收到電子郵件，內文稱已在首爾市廳廁所設置炸彈。

根據《韓聯社》，南韓首爾警察廳網路搜查隊今（14）日指出，首爾市府和南韓國內各大主流媒體接到疑似來自日本的電子郵件威脅，內容以英文、日文、韓文書寫，威脅稱已經在首爾市廳內數個地點完成高性能炸藥的設置，引爆炸彈的時間點為8月15日光復節下午3時34分。

該封電子郵件還稱，「（重要）已在首爾市廳幾個主要場所設置炸彈，尤其是在廁所內完成炸彈的設置，必須得非常詳細查找。」

▲一封IP疑似來自日本的電子郵件，威脅要炸毀南山首爾塔。（圖／CFP）

南韓警方指出，該封電子郵件署名的寄件人為活躍於日本法律界的的律師唐澤貴洋，同時電郵還寫上唐澤貴洋所隸屬的法律事務所、法律事務所的住址和電話。

南韓警方已經從14日上午派出警察特攻隊、警犬前往首爾市廳展開搜查，查看是否含有疑似爆裂物；至於首爾市廳則不敢大意，連忙強化維安層級，要求市廳內的職員儘量引導前來洽公的民眾至1樓，同時也呼籲光復節（8月15日）時職員非必要儘量別來市廳上班。

據悉，首爾市廳公務人員曾於7日接獲疑似來自日本的電子郵件，威脅若不在指定時間內殺害南韓最大在野黨「共同民主黨」黨代表李在明，就會引爆設置在市廳內的炸彈；9日再度收到一封電郵，威脅要炸毀南山首爾塔、日本駐韓大使館、國立中央博物館，兩封電郵的寄件人皆署名八雲法律事務所山崗裕明。

▲日本律師唐澤貴洋9日發文，證實自己的名字遭到極端主義犯罪集團盜用。（圖／翻攝自X）

《韓聯社》分析，從最近疑似從日本寄出的威脅電子郵件來看，其寄件人署名皆為律師，懷疑是同一人所為，第3次收到的電郵則署名為日本總務省，而其實最近這種犯罪手法在日本當地相當盛行，不少日本的律師、法律事務所的名義遭到不法人士盜用。

另外，其實台灣早從2021年9月起，高鐵、台鐵也曾陸續接獲署名「唐澤貴洋」等人，在網路留言威脅設置炸彈於雙鐵，類似恐嚇留言也曾出現在總統府、行政院、監察院等公務機關，以及台中捷運、高雄捷運運輸公司留言版，我國專案小組追查後發現，嫌犯是2021年7月離台的中國籍張姓男子。

針對近來連續遭到冒名，日本律師唐澤貴洋連忙於本月9日在社群網站X（前身為推特）發文，證實自己在未經允許的狀況下遭到盜名，他還表示日本最近因為這種犯罪手法疲於奔命，稱這是日本境內極端主義者的犯罪行為。

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