　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓驚現「比基尼妹群」嗨坐重機　渾圓形狀全看光！火辣畫面瘋傳

 ▲▼南韓街頭時隔一年再現比基尼美女坐重機的畫面。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓街頭時隔一年再現比基尼美女坐重機的畫面。（圖／翻攝自韓網）

記者張寧倢／編譯

南韓首爾去年夏天有一對男女共乘一輛重機，出現在江南區、梨泰院街頭，男子上身半裸，女子則穿比基尼露出火辣巨乳與翹臀，吸引人潮圍觀。然而，今年夏天同樣情況再度於首爾上演，11日中午4名身穿比基尼泳裝的女性乘坐在重機後座，騎過繁忙的江南與弘大街道，一行共8人遭到警方關切，照片在韓網瘋傳。

▲▼南韓街頭時隔一年再現比基尼美女坐重機的畫面。（圖／翻攝自韓網）

▲馬路上突然出現4名穿比基尼的火辣女子，引發關注。（圖／翻攝自韓網）

根據韓聯社等南韓媒體報導，首爾江南警察署表示，警方11日下午12時39分左右接獲報案，江南區德黑蘭路一帶有4輛重型機車，後座分別載著4名身穿比基尼、頭戴安全帽的女子，大約20分鐘後警方在現代百貨COEX店附近對這4輛重機進行攔查。8人陳述稱，這麼做的原因是為了雜誌宣傳與拍攝海報。

▲▼南韓街頭時隔一年再現比基尼美女坐重機的畫面。（圖／翻攝自韓網）

▲女子向路人打招呼。（圖／翻攝自韓網）

根據韓網流傳的照片可見，4名女子展現美背，泳褲布料少到露出渾圓翹臀，引發網友們正反議論，部分留言表示，「在街上穿比基尼並不是犯罪」、「他們就是想受到關注，乾脆不要關心」、「懷疑我的眼睛了」、「小孩子也在看，宣傳也要適度吧」、「要懂得區分時間和場所啊」。

警方正在考慮是否對這8人以《輕罪處罰法》中的過度暴露罪進行立案。報導稱，過度暴露罪是在公開場所公然暴露身體主要部位，為他人帶來羞恥或不快感受的情況，可處10萬韓元（約新台幣2400元）以下罰款、拘留或行政罰鍰等。

▲韓國男性YouTuber「BOSS J」去年就做過類似行為，引發熱烈討論。（圖／翻攝YouTube）

大約一年前，南韓一名男性YouTuber 於7月底和8月中旬接連在江南、梨泰院一帶騎重機，載著同一名穿著火辣比基尼的女子，兩人都因上述罪嫌被警方以不拘留的方式移送檢察機關偵辦。

►猛男載比基尼辣妹「濕身飆重機」畫面瘋傳！　兩人真實身分曝光

ET快訊
快訊／捲入高虹安詐領助理費案　李俊俋回應了
南韓「比基尼妹群」嗨坐重機　火辣畫面瘋傳
被metoo私訊灌爆　小紅老師震驚「竟有大人物」：會血流成河
若A助理費「有2條路可走」　律師點名這2人：不是大好就大壞
林子偉今註冊「台鋼狀元」一日限定　背號5號
高虹安沿用他辦公室制度！勞動部次長李俊俋遭告發　檢分案偵查
快訊／DJ Soda遭「多人襲胸」　二度怒嗆：我就喜歡穿得辣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

把女兒當性奴「性侵到懷孕」　大馬狼父判關702年鞭234下

夏威夷野火96死！當局證實「80警報器全沒響」　州檢察長展開調查

新加坡遊客3個月兩度來台　他認「沒了陸客更好玩」

韓高齡母獅奮力脫逃　獵人「用力開一槍」擊斃牠！生前溫馴愛撒嬌

目睹老公被槍指著頭　人妻霸氣掏槍擊斃惡徒「是女兒前男友」

暴雨24小時！印度學校「垂直崩塌」被水沖走　殘缺剖半畫面曝光

南韓驚現「比基尼妹群」嗨坐重機　渾圓形狀全看光！火辣畫面瘋傳

8歲女童拔臼齒「大量失血」　緊急送醫死亡！媽：被自己的血噎死

美容師假冒獸醫　無照「替狗狗剖腹產」！棉線縫傷口害慘死

韓世界童軍露營爭議不斷！旅館業者闖德國女團員房間　遭控暴力毆打

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

把女兒當性奴「性侵到懷孕」　大馬狼父判關702年鞭234下

夏威夷野火96死！當局證實「80警報器全沒響」　州檢察長展開調查

新加坡遊客3個月兩度來台　他認「沒了陸客更好玩」

韓高齡母獅奮力脫逃　獵人「用力開一槍」擊斃牠！生前溫馴愛撒嬌

目睹老公被槍指著頭　人妻霸氣掏槍擊斃惡徒「是女兒前男友」

暴雨24小時！印度學校「垂直崩塌」被水沖走　殘缺剖半畫面曝光

南韓驚現「比基尼妹群」嗨坐重機　渾圓形狀全看光！火辣畫面瘋傳

8歲女童拔臼齒「大量失血」　緊急送醫死亡！媽：被自己的血噎死

美容師假冒獸醫　無照「替狗狗剖腹產」！棉線縫傷口害慘死

韓世界童軍露營爭議不斷！旅館業者闖德國女團員房間　遭控暴力毆打

汪小菲「神秘新歡」疑被起底！　女網紅單方面認愛：是我太高調

黑人快看！要大牙公開道歉被譏違憲　造謠女遭判臉書澄清理由曝

邱毅嘆高虹安被檢察官坑陷　曝自救之道：加緊查林智堅相關弊案

屏鵝公路機慢車道遭轎車占用　枋寮警暑假以來開出逾300張罰單

PiA吳蓓雅點出現代1文明病　親吐出道心聲：註定沒有後路！

「來去總統府住一晚」15組名單曝　千萬訂閱、觀看破50億YTR入列

遭捲入高虹安詐領助理費案　李俊俋：絕無公積金制度

陽岱鋼教中文很融入　悍將洋投瑞恩第一餐愛上「筒仔米糕」

真正的自信只有1念頭　為了擊敗別人「會被牽著走」

快訊／台61線西段「預拌水泥車撞護欄」　側翻漏油駕駛脫困

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

國際熱門新聞

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

日本「最帥泳將」私密照瘋傳！

毒蜘蛛咬一口「瘋狂勃起」　他硬2天崩潰了

滴眼藥水竟變罕病　男全身爆疹瀕死

醫「無精症」崩潰求分手！　她靠公公生下2兒

夏威夷野火「遺體一搬就碎」初判起火原因曝

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

哪國最愛台？中高所得國家4成對台有好感

叢林墜機倖存女童　繼父被控性侵

蘭恩颱風「貼著日本走」！氣象廳：恐2度穿日

夏威夷野火奪93命　遊客「照樣戲水」

專家曝　出國玩「曬機場照」很危險

空姐爆搭機秘辛！5件事千萬不要做

火辣「比基尼妹群」坐重機　渾圓形狀被看光

更多熱門

相關新聞

韓世界童軍露營　旅館業者闖德國女團員房間

韓世界童軍露營　旅館業者闖德國女團員房間

南韓為今年度第25屆「世界童軍大露營」的主辦國，然而過程中因高溫濕熱、蚊蟲孳生、廁所和淋浴間環境髒亂、供應發霉雞蛋、水電供應不足，加上颱風卡努攪局，讓整場活動在K-Pop演唱會後提前落幕，然而一名來自德國的女團員卻控訴，她在光州旅遊時慘遭旅宿業者闖進房間暴力襲擊。

南韓又收恐怖威脅　日本電郵威脅炸首爾市府

南韓又收恐怖威脅　日本電郵威脅炸首爾市府

日本大分機場跑道關閉　飛機機腹著陸

日本大分機場跑道關閉　飛機機腹著陸

美日韓外長明早視訊會議

美日韓外長明早視訊會議

蘭恩來襲！大阪環球影城：15日臨時休園

蘭恩來襲！大阪環球影城：15日臨時休園

關鍵字：

南韓比基尼重機正妹重機露臀日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面