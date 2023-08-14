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韓世界童軍露營爭議不斷！旅館業者闖德國女團員房間　遭控暴力毆打

▲▼第25屆世界童軍大露營在南韓全羅北道伏安郡舉行，高溫濕熱導致蚊蟲孳生、環境髒亂。（圖／CFP）

▲第25屆世界童軍大露營在南韓全羅北道扶安郡舉行，高溫濕熱導致蚊蟲孳生、環境髒亂。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓為今年度第25屆「世界童軍大露營」的主辦國，然而過程中因高溫濕熱、蚊蟲孳生、廁所和淋浴間環境髒亂、供應發霉雞蛋、水電供應不足，加上颱風卡努攪局，讓整場活動在K-Pop演唱會後提前落幕，然而一名來自德國的女團員卻控訴，她在光州旅遊時慘遭旅宿業者闖進房間暴力襲擊。

根據《韓聯社》，南韓光州西部警察署昨（13）日指出，德國童軍團一名女性團員和其他人住進位於光州廣域市西區花亭洞的某間旅館，未料13日下午6時50分她在房間內休息時，竟然遭到67歲的旅館業者闖入，當時業者聲稱是為了要打掃才會闖進房間，該名德國女團員要求業者出去，雙方疑似溝通不良。

此時，德國女團員的手臂遭到業者暴力壓制，她連忙驚慌大喊，其他精通英語的德國代表團員則趁機向警方報案，警方抵達現場後依涉嫌暴力、侵入房間等罪嫌逮捕該名旅館業者，進一步調查事發經過。

在世界童軍大露營的所有正式活動宣告落幕後，德國女團員和其他40名團員從12日起便前往光州進行3天2夜的旅遊，由於騎到訪光州的目的為觀光，因此並未向地方政府和機關通報，德國女團員事後透過訂房網站要求退回住宿費，並前往光州市東區的2處旅館訂房，計畫走完14日以前預訂的觀光行程。

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