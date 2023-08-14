世客博「客語音浪」來襲　三個月演出名單一次看

▲即日起在桃園世界客家博覽會能聽到多元類型的客語音樂，多組金獎歌手輪番上場，是愛好音樂的人必去的新打卡點。（圖／桃園市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

音樂是一種超越語言和地域的媒介，能帶給人們感動和力量！無論你是聽團仔、流行樂迷，還是電音咖，只要是熱愛音樂的人，今年夏秋兩季必須朝聖在桃園舉辦的「2023世界客家博覽會」（世客博）！即日起至10/15，將在2大主展館、8大副展館舉辦多場音樂盛宴，集結跨世代客家歌手和樂團接力演出，多元曲風及表演形式肯定會顛覆大眾對客家音樂的想像，趕快揪上親朋好友到世客博參加必追音樂節目，感受跨界碰撞下屬於客家音樂的獨特魅力。

後浪推前浪音樂掀高潮 潮客嗨唱盡當暢

▲鍍金樂團黃子軒與山平快。

潮水的漲退，象徵著青年浪潮崛起，依傍大海的永安海螺文化體驗園區，於世客博期間的每個週末以「潮客」為概念，於8月、9月、10月分別推出「深耕・前浪狂潮」、「團結・新潮崛起」、「共享・繽紛造浪」一系列音樂演出，邀請桃青之星、後生學子、客家歌手及樂團等加入展演陣容，提供前浪舞台，也鼓勵後浪盡情展現才華。

其中9/2、9/3兩天「潮客－桃園恁青」的表演陣容更是潮到必須高調打卡，吉那罐子、羅文裕、JHALL樂團、FEniX、客嘻哈時代（DJ-PP、聖代、拷秋勤樂團）、粹垢TRAEGO、黃子軒與山平快等超夯藝人團體，更有韋禮安壓軸演出！不僅是樂迷粉絲的歡樂聚會，更是場音樂後生的造浪交流場域。

踩點崙坪文化地景園區 HAKKA音樂週週聽不膩

▲春麵樂隊是臺灣唯一以單簧管家族樂器做獨立音樂的創作組合。

不間斷的音樂接力盛會來襲！「HAKKA音樂靚起來」自即日起至10/15的每個週末，都將以音樂渲染崙坪文化地景園區。有溫潤心間阿卡貝拉、傳統客家音弦鼓、客家樂舞，也有客家與原住民族樂曲的火花交流，更不乏最能打動年輕族群的前衛曲風，勢必能顛覆你對客家音樂的印象。

不只如此，9/9、9/10連續兩天的「崙坪音樂村」請到多組重量級卡司，包括人聲樂團Voco Novo爵諾歌手、春麵樂隊、羅思容、羅時豐、謝宇威、神棍樂團、林生祥、彭佳慧等多組藝人團體，輪番開唱帶給觀眾澎湃人心的演出。此外，還有阿卡貝拉親子工作坊及文創市集等活動，讓民眾能與客家音樂共度悠閒、舒心的午後。

客家流行音樂節追星去 當紅歌手團體＋市集嗨翻全場

▲鐵肺歌后彭佳慧將於客家流行音樂節壓軸演出。

客家流行音樂正夯！9/16、9/17桃園陽光劇場連續兩日的「客家流行音樂節」是不容錯過的流行指標，共有多組超強大演出陣容，集結周立銘MDD、彭柏邑 Boiii P、粹垢、神棍樂團、AKB48 Team TP、VERA、FEniX、玖壹壹、VUIZE王鍾惟、陳瑋儒、林沛蕎、Ozone等當紅藝人團體登台獻唱，更有來自泰國的女團ALALA助陣，而世客博主題曲《HAKKA NEW WORLD》演唱者之一彭佳慧也將壓軸登場！此外，更特別推出結合5G及AR技術的手機互動遊戲「HAKKA POP FUN」，屆時必定會嗨翻桃園陽光劇場，周邊也會設置豐富攤位市集，趕快將這兩天空下來！

▲桃園市長張善政與客委會副主委周江杰、新北市副市長劉和然、新竹縣副縣長陳見賢、歌手羅文裕及饒舌歌手Yappy，一同以世客博主題曲展現客家音樂的豐富與創新。

世界館主舞台回歸初心 創新流行客語音樂悠揚全世界

▲金曲創作歌手謝宇威也將在主展區天光舞台帶來演出。

除了前面提到的音樂活動，自9月最後一週起至10/15每個週末的傍晚和入夜時分，主展區天光舞台也有客語流行音樂節目大放送！超過20組擁有跨界創新風格的歌手與樂團們接力演出，像是海馬樂團、黃瑋傑與山寮樂隊、米莎、謝宇威、東東樂團、Theseus忒修斯樂團、王喬尹等藝人團體，透過沁人心脾抑或振奮人心的樂章，將他們對客家文化的愛，傳遞給每位來到世客博的人，我們也因此「聽」見客家文化的另一種美好。

2023世界客家博覽會，即日起至10/15在桃園盛大舉行，活動期間除了有客家音樂接力演出，還有豐富的沉浸式展覽、大型地景藝術、光環境燈藝裝置、光雕展演，和集結各種特色攤商的主題市集，讓你全方位感受客家文化的多元與精彩，更多活動詳情請鎖定世客博官網及世客博官方FB粉絲專頁，趕快安排好行程，桃園等你共下來尞！

世客博官網：https://www.hakkaexpo2023.tw/homePage

世客博官方FB：https://www.facebook.com/2023HAKKAEXPO/

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