　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「世界客家博覽會」在桃園！全球客家特色看好逛滿

▲▼世界客家博覽會,桃園,客家,文化,全球,旅遊。（圖／桃園市政府提供）

▲「2023世界客家博覽會」將自8/11起至10/15於桃園盛大登場。（圖／桃園市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

放假就是要出去玩！想來場美食之旅，或培養藝術涵養、深入在地文化，今年夏天所有願望一次滿足，「2023世界客家博覽會」（以下簡稱世客博）自8/11起至10/15於桃園盛大登場，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為主題，結合桃園智慧城市特色，透過未來科技與裝置藝術，匯聚全球客家網絡，共同展演世界多元客家文化，與臺灣客家人的過去、現在及未來。

在世客博中除了可以沉浸式欣賞傳藝表演、書畫作品，認識客家語言、音樂、服飾，或透過科技裝置體驗木雕、陶藝、織品等百工百業，也能大啖客家美食，暢遊周邊山城、海岸與埤塘景點。擁有深度內容、有吃有玩的世客博，讓你全方位領略客家文化的繽紛風采。出發前先看完此篇精華懶人包，所有不能錯過的精彩內容，一次告訴你！

世客博亮點1：開幕晚會三部曲　眾星雲集演出跨世代客家大秀

▲▼世界客家博覽會,桃園,客家,文化,全球,旅遊。（圖／桃園市政府提供）

▲新生代饒舌客家歌手Yappy，將攜手國立臺灣戲曲學院青年劇團及A_Root同根生開場。

世客博要從開幕秀就挑戰眾人感官，自8/11至8/13連續3天的開幕晚會，由國內外客籍歌手及演員聯合匯演，超過40組音樂人及演員共襄盛舉，詮釋「山、河、海」為主軸的客家多元面貌，陣容包括Yappy、桑布伊、ALL IN 5、彭佳慧、羅文裕、黃子軒與山平快、美秀集團等藝人團體，還有實力派演員郭子乾助陣，接力演出一場震撼人心的客家文化薪傳大秀，不嗨不歸的視聽派對必須參一腳！

時間：8/11（五）～8/13（日）／19:30～21:00
地點：桃園陽光劇場→桃園市大園區領航北路四段216號（桃捷A17領航站旁）
KKTIX免費索票資訊：https://fw5eh.kktix.cc/events/hr3e7hrw

世客博亮點2：世界館光的⼤劇場　連結全球客家文化

▲▼世界客家博覽會,桃園,客家,文化,全球,旅遊。（圖／桃園市政府提供）

▲世界館以燈光及投影，營造航海遷徙氛圍，引領民眾深入世界客家發展脈絡。

客家文化隨時間遷徙、落腳他方後會有怎樣的光景？位於桃捷A19站旁的世界館有解答。以「在地與多元」為主軸，規劃四⼤展區「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」，講述客家⼈離鄉走向世界、融合在地並發展出獨特⽂化的壯闊篇章，館內除了陳列馬來西亞、香港、模里西斯等來自世界各地的客家展品，更設置360度球型動態投影、浮空穹頂、船隻投影藝術，與為夢想出海的客家人一同踏入冒險領域。

此外，還能從世界客家名人堂認識歷史上客家名人對社會發展的貢獻；透過互動科技和AI生成藝術，於竹編環形沉浸式劇場聽見客家音樂的多元新貌，感受客家族群在世界各地綻放相似亦不相似的獨特精彩。

世客博亮點3：臺灣館有客當靚　扎根與共榮絕代風華

▲▼世界客家博覽會,桃園,客家,文化,全球,旅遊。（圖／桃園市政府提供）

▲臺灣館整合臺灣不同區域的客家文化、歷史與產業，建構多元文化場景。

要讓臺灣成為世界客家⽂化未來樞紐，必須回頭瞭解客家文化在這塊土地上的根基與生機。臺灣館以「扎根與共榮：有客當靚」為題，描述在不同世代努力下發光發熱的客家文化，以及客家文化與臺灣如何相互融合、襯托，豐富彼此樣貌。透過文物展示、影像敘事，生動訴說臺灣客家自過去、近代，再到當代的演變，還能藉著語音互動裝置，一起大聲說客家話。

而臺灣面積雖小，卻有著豐富地形和族群，讓遠渡重洋至此扎根的客家人，與在地文化揉合出專屬特色。穿梭在都會客、臺三線、六堆、臺九線等展區，彷彿在客家聚落間探索，不論是與原民文化激盪出的「原客」，還是人數相對稀少的「詔安客」，客家人與這片土地的淵源情感、打拚歷程，以及面對未來的自信創新都將一覽無遺。

世客博亮點4：8大副展館＋17個衛星展館　整座城市都是客家文化場域

▲▼世界客家博覽會,桃園,客家,文化,全球,旅遊。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市兒童美術館（青埔館）光雕展演，演繹客家人移墾桃園，成為在地重要力量的故事。

除了世界館、臺灣館兩大主展區，世客博還規劃了8大副展館和17個衛星展館，副展館有桃園市兒童美術館（青埔館）、橫山書法藝術館、1895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區等；衛星展館則如武德殿、李騰芳古宅、桃園市客家文化館等，提供細緻多元的體驗，讓你全方位感受客家文化的魅力！

其中必去兒美館觀賞戶外多媒體光雕展演「客垠」（平日19:00～21:06、假日19:00～21:36），看AI科技融合客家詩歌等元素，將桃園大數據轉化成大型光影藝術，直觀瞭解客家人在桃園落地生根的故事。而桃園擁有全國難得一見的海洋客家文化，來世客博勢必不能錯過永安海螺文化體驗園區特展《日嚐－海遇客家》，藉由AR互動、浮空投影等科技，寓教於樂地訴說以海為核心的客庄故事。

17個衛星展區也各有特色，像是位於龍潭的桃園市客家文化館，推出探索式客家文學與音樂特展《尋/光之島》，可以化身勇士進入文學森林、桐花隧道、巨人城堡等展覽場景，在聲光互動中隨著劇情和客家文學採集音律、破解任務，適合大小朋友一起來挑戰。

世客博亮點5：豐富主題遊程、亮點週活動　澎湃遊樂玩不完

▲▼世界客家博覽會,桃園,客家,文化,全球,旅遊。（圖／桃園市政府提供）

▲客家傳統小吃－牛汶水，是客家人夏日農活時的消暑良品。

踩點各大展館的同時，一定也想遊覽周邊景點，別擔心，世客博已安排好各種旅行路線！「世客博遊桃園全攻略（https://reurl.cc/2Lv1Va）」歸納了展館周邊景點指南，讓你看展外還能來趟桃園深度之旅。而桃市府更與多家旅行社合作，規劃「看世客博・遊桃花園」旅遊方案，預計推出50條主題遊程，像是走訪永安海螺文化體驗園區、世界館、農場桶仔雞DIY及勝昌中草藥探索館的人文親子行，或是串聯馬祖新村眷村文創園區、1895乙未保台紀念公園、世界館的多元文化饗宴，更多結合桃園特色人文、景點、秘境遊程，都可至桃園觀光導覽網世客博主題遊程專區（https://reurl.cc/VLOQjN）選購喔！

此外，每週在不同場館還會各自規劃了亮點活動，像是在世界館主舞台的帶狀節目、9/9至9/10在崙坪文化地景園區的《崙坪音樂村》、9/23至9/24在臺灣客家茶文化館的《蒔客找茶看世界》；而桃園陽光劇場也有很多必追的精彩演出，於8/11至8/13盛大登場的開幕晚會（免費索票資訊：https://fw5eh.kktix.cc/events/hr3e7hrw）、9/8至9/10的客家親子劇《雨馬》，及9/16至9/17的《客家流行音樂節》等，都是期間限定，錯過不再！

▲▼世界客家博覽會,桃園,客家,文化,全球,旅遊。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園市長張善政、客委會副主委周江杰、新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市副市長蔡麗清共同歡迎國內外朋友，來桃園體驗客家文化的豐厚。

世客博策展內容串起世界、連結臺灣，並納入桃園各大知名景點，希望能讓到訪的所有國內外遊客，在欣賞客家文化的同時，也發掘桃園的魅力。8/11至10/15一起來桃園體驗難得的文化盛典吧！

［桃園市政府廣告］

ET快訊
卡努將走「空前路徑」貫穿南韓！　多航班停飛
遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿
交往張惠妹12年！男友慶生放閃「情侶專屬同框照」
可頌「買1盒送1盒」限時1天！　全門市都有
23歲重機男慘死！　同路段上個月才出事
快訊／中山高4車連撞！　10人送醫
遭流放27年！　泰王次子突回國

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

台南安平開台天后宮「做16歲」　350名額秒殺再+50名

老婆打卡「買父親節禮物」！眾人超羨慕連主管都按讚　他曝安太座真相

沒朋友！亂停車留紙條「打給我說生日快樂」　車主怒：過1個月生日

「世界客家博覽會」在桃園！全球客家特色看好逛滿

16歲懂得更多！　黃偉哲宣傳府城成年古禮、肯定青年能力

帝爺公蛇父親節又現身！壁畫間穿梭遊走　天受宮：提醒民眾防颱

桃園某國中女代理師「刺青被離職」　綠營：反對歧視身體特徵

「超強運四大生肖」八月中旬旺到爆！　大富大貴　好運相伴

父親節沒一起吃飯！呂秋遠親曝「這原因」冷戰半年　爸匆匆掛電話

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

台南安平開台天后宮「做16歲」　350名額秒殺再+50名

老婆打卡「買父親節禮物」！眾人超羨慕連主管都按讚　他曝安太座真相

沒朋友！亂停車留紙條「打給我說生日快樂」　車主怒：過1個月生日

「世界客家博覽會」在桃園！全球客家特色看好逛滿

16歲懂得更多！　黃偉哲宣傳府城成年古禮、肯定青年能力

帝爺公蛇父親節又現身！壁畫間穿梭遊走　天受宮：提醒民眾防颱

桃園某國中女代理師「刺青被離職」　綠營：反對歧視身體特徵

「超強運四大生肖」八月中旬旺到爆！　大富大貴　好運相伴

父親節沒一起吃飯！呂秋遠親曝「這原因」冷戰半年　爸匆匆掛電話

「田徑女神」右手刺青陸網震驚！甜美人設破滅　一排留言全罵她

綠副秘：侯友宜「無言」、柯文哲「失言」、郭台銘「口出狂言」

藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

台東夏雪芒果好評不斷　甜蜜風味征服全台

台積電高雄廠「導入2奈米」　陳其邁：全力協助讓建廠更順利

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」：這是我自己選的路

暑假還剩不到一半！網激推「夏天必做5件事」讓麥香酸甜新夥伴陪你逐一打勾

台塑新智能砸3億元入股儲盈科技　積極布局電池國產化

2023台灣國際熱氣球嘉年華　表演陣容再加碼

滙豐高資產客戶激增8成　退休、子女教育金成主因！

生活熱門新聞

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

「蒟蒻講幹話」上傳新片　他曝發死訊原因

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

爆熱戀馬傑森「林襄禁愛令離隊？」網搖頭曝原因

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

1人群組叫什麼？他曬出2個字　全場笑：跟你一樣

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

林知延700萬豪門婚宴　賓客撐起台股半邊天

更多熱門

相關新聞

狼師伸手摸胸　判刑8月定讞

狼師伸手摸胸　判刑8月定讞

台北市某補習班黃姓老師，2020年間輔導一名小六女童時，趁著女童前來桌邊檢討的機會，自上衣下襬伸手進少女衣服內撫摸胸部。女童嚇呆，之後因心理壓力過大，甚至跟母親說不想再去補習班，母親追問後得知上情，提出告訴。一二審均將黃男判刑8月，全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

半夜詭異吵雜女聲無限循環　他抬頭驚見床邊站一人

半夜詭異吵雜女聲無限循環　他抬頭驚見床邊站一人

越南法國麵包3件食品驗出沙門氏菌！

越南法國麵包3件食品驗出沙門氏菌！

桃園、龜山區16里逾3萬戶　8/19停水16小時

桃園、龜山區16里逾3萬戶　8/19停水16小時

加拿大男來台首日領錢卡關　警吃住一手包

加拿大男來台首日領錢卡關　警吃住一手包

關鍵字：

世界客家博覽會桃園客家文化全球旅遊

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

林襄與馬傑森熱戀！球團回應　今晚去應援

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

廖人帥深夜摟女模一路親！「開腳交疊」黏TT帶回家

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面