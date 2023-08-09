「世界客家博覽會」在桃園！全球客家特色看好逛滿

▲「2023世界客家博覽會」將自8/11起至10/15於桃園盛大登場。（圖／桃園市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

放假就是要出去玩！想來場美食之旅，或培養藝術涵養、深入在地文化，今年夏天所有願望一次滿足，「2023世界客家博覽會」（以下簡稱世客博）自8/11起至10/15於桃園盛大登場，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為主題，結合桃園智慧城市特色，透過未來科技與裝置藝術，匯聚全球客家網絡，共同展演世界多元客家文化，與臺灣客家人的過去、現在及未來。

在世客博中除了可以沉浸式欣賞傳藝表演、書畫作品，認識客家語言、音樂、服飾，或透過科技裝置體驗木雕、陶藝、織品等百工百業，也能大啖客家美食，暢遊周邊山城、海岸與埤塘景點。擁有深度內容、有吃有玩的世客博，讓你全方位領略客家文化的繽紛風采。出發前先看完此篇精華懶人包，所有不能錯過的精彩內容，一次告訴你！

世客博亮點1：開幕晚會三部曲 眾星雲集演出跨世代客家大秀

▲新生代饒舌客家歌手Yappy，將攜手國立臺灣戲曲學院青年劇團及A_Root同根生開場。

世客博要從開幕秀就挑戰眾人感官，自8/11至8/13連續3天的開幕晚會，由國內外客籍歌手及演員聯合匯演，超過40組音樂人及演員共襄盛舉，詮釋「山、河、海」為主軸的客家多元面貌，陣容包括Yappy、桑布伊、ALL IN 5、彭佳慧、羅文裕、黃子軒與山平快、美秀集團等藝人團體，還有實力派演員郭子乾助陣，接力演出一場震撼人心的客家文化薪傳大秀，不嗨不歸的視聽派對必須參一腳！

時間：8/11（五）～8/13（日）／19:30～21:00

地點：桃園陽光劇場→桃園市大園區領航北路四段216號（桃捷A17領航站旁）

KKTIX免費索票資訊：https://fw5eh.kktix.cc/events/hr3e7hrw

世客博亮點2：世界館光的⼤劇場 連結全球客家文化

▲世界館以燈光及投影，營造航海遷徙氛圍，引領民眾深入世界客家發展脈絡。

客家文化隨時間遷徙、落腳他方後會有怎樣的光景？位於桃捷A19站旁的世界館有解答。以「在地與多元」為主軸，規劃四⼤展區「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」，講述客家⼈離鄉走向世界、融合在地並發展出獨特⽂化的壯闊篇章，館內除了陳列馬來西亞、香港、模里西斯等來自世界各地的客家展品，更設置360度球型動態投影、浮空穹頂、船隻投影藝術，與為夢想出海的客家人一同踏入冒險領域。

此外，還能從世界客家名人堂認識歷史上客家名人對社會發展的貢獻；透過互動科技和AI生成藝術，於竹編環形沉浸式劇場聽見客家音樂的多元新貌，感受客家族群在世界各地綻放相似亦不相似的獨特精彩。

世客博亮點3：臺灣館有客當靚 扎根與共榮絕代風華

▲臺灣館整合臺灣不同區域的客家文化、歷史與產業，建構多元文化場景。

要讓臺灣成為世界客家⽂化未來樞紐，必須回頭瞭解客家文化在這塊土地上的根基與生機。臺灣館以「扎根與共榮：有客當靚」為題，描述在不同世代努力下發光發熱的客家文化，以及客家文化與臺灣如何相互融合、襯托，豐富彼此樣貌。透過文物展示、影像敘事，生動訴說臺灣客家自過去、近代，再到當代的演變，還能藉著語音互動裝置，一起大聲說客家話。

而臺灣面積雖小，卻有著豐富地形和族群，讓遠渡重洋至此扎根的客家人，與在地文化揉合出專屬特色。穿梭在都會客、臺三線、六堆、臺九線等展區，彷彿在客家聚落間探索，不論是與原民文化激盪出的「原客」，還是人數相對稀少的「詔安客」，客家人與這片土地的淵源情感、打拚歷程，以及面對未來的自信創新都將一覽無遺。

世客博亮點4：8大副展館＋17個衛星展館 整座城市都是客家文化場域

▲桃園市兒童美術館（青埔館）光雕展演，演繹客家人移墾桃園，成為在地重要力量的故事。

除了世界館、臺灣館兩大主展區，世客博還規劃了8大副展館和17個衛星展館，副展館有桃園市兒童美術館（青埔館）、橫山書法藝術館、1895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區等；衛星展館則如武德殿、李騰芳古宅、桃園市客家文化館等，提供細緻多元的體驗，讓你全方位感受客家文化的魅力！

其中必去兒美館觀賞戶外多媒體光雕展演「客垠」（平日19:00～21:06、假日19:00～21:36），看AI科技融合客家詩歌等元素，將桃園大數據轉化成大型光影藝術，直觀瞭解客家人在桃園落地生根的故事。而桃園擁有全國難得一見的海洋客家文化，來世客博勢必不能錯過永安海螺文化體驗園區特展《日嚐－海遇客家》，藉由AR互動、浮空投影等科技，寓教於樂地訴說以海為核心的客庄故事。

17個衛星展區也各有特色，像是位於龍潭的桃園市客家文化館，推出探索式客家文學與音樂特展《尋/光之島》，可以化身勇士進入文學森林、桐花隧道、巨人城堡等展覽場景，在聲光互動中隨著劇情和客家文學採集音律、破解任務，適合大小朋友一起來挑戰。

世客博亮點5：豐富主題遊程、亮點週活動 澎湃遊樂玩不完

▲客家傳統小吃－牛汶水，是客家人夏日農活時的消暑良品。

踩點各大展館的同時，一定也想遊覽周邊景點，別擔心，世客博已安排好各種旅行路線！「世客博遊桃園全攻略（https://reurl.cc/2Lv1Va）」歸納了展館周邊景點指南，讓你看展外還能來趟桃園深度之旅。而桃市府更與多家旅行社合作，規劃「看世客博・遊桃花園」旅遊方案，預計推出50條主題遊程，像是走訪永安海螺文化體驗園區、世界館、農場桶仔雞DIY及勝昌中草藥探索館的人文親子行，或是串聯馬祖新村眷村文創園區、1895乙未保台紀念公園、世界館的多元文化饗宴，更多結合桃園特色人文、景點、秘境遊程，都可至桃園觀光導覽網世客博主題遊程專區（https://reurl.cc/VLOQjN）選購喔！

此外，每週在不同場館還會各自規劃了亮點活動，像是在世界館主舞台的帶狀節目、9/9至9/10在崙坪文化地景園區的《崙坪音樂村》、9/23至9/24在臺灣客家茶文化館的《蒔客找茶看世界》；而桃園陽光劇場也有很多必追的精彩演出，於8/11至8/13盛大登場的開幕晚會（免費索票資訊：https://fw5eh.kktix.cc/events/hr3e7hrw）、9/8至9/10的客家親子劇《雨馬》，及9/16至9/17的《客家流行音樂節》等，都是期間限定，錯過不再！

▲桃園市長張善政、客委會副主委周江杰、新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹市副市長蔡麗清共同歡迎國內外朋友，來桃園體驗客家文化的豐厚。

世客博策展內容串起世界、連結臺灣，並納入桃園各大知名景點，希望能讓到訪的所有國內外遊客，在欣賞客家文化的同時，也發掘桃園的魅力。8/11至10/15一起來桃園體驗難得的文化盛典吧！

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