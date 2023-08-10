暑假超夯遛小孩活動！石虎家族見面會搭檔YOYO家族8／13嗨翻台中

▲2023暑假石虎家族見面會搭檔YOYO家族最終場將於8/13在市政公園歡樂登場。（圖／臺中市政府新聞局提供，下同）

生活中心／綜合報導

暑假過一半了，各位爸爸媽媽已經想不出來還能去哪裡遛小孩了嗎？快筆記8/13（日）在台中西屯區市政公園舉辦的「石虎家族見面會」！7月的首波見面會吸引近2500位大小粉絲同場齊樂，暑假限定最終場預計會再掀高潮，8/13的活動內容超多超豐富，不僅可以見到超萌的石虎家族所有成員，還有小孩界超人氣偶像YOYO家族帶來歡樂帶動唱，當然也少不了精彩節目演出和各種市集、遊戲攤位；最讚的是，只要填問卷就能現場兌換超可愛的石虎家族吸水杯墊，且在石虎家族臉書上傳合照並留言，還有機會抽到人氣品牌多功能電烤盤，有吃有玩又有禮物，來一趟見面會收穫滿滿。

7月在台中太平舉辦的石虎家族見面會，台中市政府新聞局長鄭照新亦到場同樂，他表示活動機會相當難得，除了石虎家族全員出動、YOYO家族哥哥姊姊帶動唱之外，小朋友還嗨玩趣味闖關小遊戲、騎乘超帥氣哈雷機車以及跟可愛警犬合影留念。現場市集攤位上亦有眾多特色小農商品，包含蜂蜜、椪柑汁、柑橘雪酪及草仔粿、粽子等，還有青創市集及彩繪DIY，好吃好買好好逛，現場超級熱鬧，讓鄭局長大推呼籲民眾千萬不要錯過8/13的暑假最終場！

▲石虎家族首場見面會，有許多市集攤位，好吃好買好好逛。

在YOYO家族的Kiwi姐姐、柳丁哥哥、櫻桃姐姐帶來的歡樂表演中，小朋友可以一起舞動身體大聲唱跳放電；還可以觀賞小青蛙劇團帶來的兒童劇「糖果屋」，不僅內容逗趣，更蘊含著交通安全知識，育教於樂讓孩子們學習如何保護自己。小朋友最開心的橋段一定是看到見面會主角「石虎家族」的成員們，不光是可以近距離與虎爸、虎媽、樂虎、來虎及鄰居爺爺歐米馬互動，還可以一起合照，留下家長跟孩子最珍貴的回憶。

▲台中超萌代言人石虎及yoyo家族7月份在太平區坪林森林公園舉辦的首場見面會，吸引了約2500位大小粉絲一睹為快。

最終場同樣安排了親子館的闖關遊戲攤位、有趣的衛生及交通安全宣導攤位，讓家長與孩子們能夠一起合作過關斬將，在玩樂中培養感情及信任感的同時，還能學習更多實用知識；現場也看得到拉風的警用哈雷機車和超萌警犬，喜歡車子或狗狗的人務必拍照留念。熱鬧見面會上還設有市集販賣多元的青創商品，像是彩繪DIY、仿真甜點飾品、鉤針織品、自烘咖啡豆等應有盡有，另有豐富的小農產品，包含蜜地瓜、草仔粿、葡萄汁、草莓果醬等，滿足現場民眾味蕾，也能買到喜歡的小物回家當作紀念。

▲石虎家族見面會有許多適合大人小孩一起玩的攤位。

更重要的是，參加8/13的見面會還能得到超多好康！包括掃描QR code填寫活動問卷，並向工作人員出示問卷填寫完畢的截圖畫面，就可兌換石虎家族限量吸水杯墊，可愛超值一次滿足！還有在8/14前追蹤「石虎家族 Love&Life」粉絲專頁，上傳與活動現場的合照到活動貼文並留言「石虎家族見面會好好玩 ! 」就有機會得到精美的日本BRUNO多功能電烤盤，高顏值又實用的禮物讓人超級心動。

▲2023石虎家族見面會現場填問卷即可兌換限量石虎家族吸水杯墊。

▲上傳石虎家族見面會合照並至石虎家族貼文留言就有機會抽到日本BRUNO多功能電烤盤。

住市政公園附近的鄰居們最方便，假日散個步就能帶著全家大小一起參加見面會，不過住得遠一點的人也不用煩惱，台中市大眾運輸工具眾多，搭捷運、公車都很便利。父母帶著孩子們一起暑假狂歡、創造親子間幸福的回憶的同時，也別忘了夏日炎炎夏日，出門需加強防曬、多補充水分，以免中暑，如因天候不佳將延期辦理，舉辦日期將另行公告，還想知道更多見面會活動詳情可上「石虎家族Love&Life」粉絲專頁（https://www.facebook.com/lovelifefamilyclub/）查詢。

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