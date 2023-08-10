　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暑假超夯遛小孩活動！石虎家族見面會搭檔YOYO家族8／13嗨翻台中

▲▼台中,石虎家族,YOYO家族,兒童劇,市集,市政公園。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲2023暑假石虎家族見面會搭檔YOYO家族最終場將於8/13在市政公園歡樂登場。（圖／臺中市政府新聞局提供，下同）

生活中心／綜合報導

暑假過一半了，各位爸爸媽媽已經想不出來還能去哪裡遛小孩了嗎？快筆記8/13（日）在台中西屯區市政公園舉辦的「石虎家族見面會」！7月的首波見面會吸引近2500位大小粉絲同場齊樂，暑假限定最終場預計會再掀高潮，8/13的活動內容超多超豐富，不僅可以見到超萌的石虎家族所有成員，還有小孩界超人氣偶像YOYO家族帶來歡樂帶動唱，當然也少不了精彩節目演出和各種市集、遊戲攤位；最讚的是，只要填問卷就能現場兌換超可愛的石虎家族吸水杯墊，且在石虎家族臉書上傳合照並留言，還有機會抽到人氣品牌多功能電烤盤，有吃有玩又有禮物，來一趟見面會收穫滿滿。

7月在台中太平舉辦的石虎家族見面會，台中市政府新聞局長鄭照新亦到場同樂，他表示活動機會相當難得，除了石虎家族全員出動、YOYO家族哥哥姊姊帶動唱之外，小朋友還嗨玩趣味闖關小遊戲、騎乘超帥氣哈雷機車以及跟可愛警犬合影留念。現場市集攤位上亦有眾多特色小農商品，包含蜂蜜、椪柑汁、柑橘雪酪及草仔粿、粽子等，還有青創市集及彩繪DIY，好吃好買好好逛，現場超級熱鬧，讓鄭局長大推呼籲民眾千萬不要錯過8/13的暑假最終場！

▲▼台中,石虎家族,YOYO家族,兒童劇,市集,市政公園。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲石虎家族首場見面會，有許多市集攤位，好吃好買好好逛。

在YOYO家族的Kiwi姐姐、柳丁哥哥、櫻桃姐姐帶來的歡樂表演中，小朋友可以一起舞動身體大聲唱跳放電；還可以觀賞小青蛙劇團帶來的兒童劇「糖果屋」，不僅內容逗趣，更蘊含著交通安全知識，育教於樂讓孩子們學習如何保護自己。小朋友最開心的橋段一定是看到見面會主角「石虎家族」的成員們，不光是可以近距離與虎爸、虎媽、樂虎、來虎及鄰居爺爺歐米馬互動，還可以一起合照，留下家長跟孩子最珍貴的回憶。

▲▼台中,石虎家族,YOYO家族,兒童劇,市集,市政公園。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲台中超萌代言人石虎及yoyo家族7月份在太平區坪林森林公園舉辦的首場見面會，吸引了約2500位大小粉絲一睹為快。

最終場同樣安排了親子館的闖關遊戲攤位、有趣的衛生及交通安全宣導攤位，讓家長與孩子們能夠一起合作過關斬將，在玩樂中培養感情及信任感的同時，還能學習更多實用知識；現場也看得到拉風的警用哈雷機車和超萌警犬，喜歡車子或狗狗的人務必拍照留念。熱鬧見面會上還設有市集販賣多元的青創商品，像是彩繪DIY、仿真甜點飾品、鉤針織品、自烘咖啡豆等應有盡有，另有豐富的小農產品，包含蜜地瓜、草仔粿、葡萄汁、草莓果醬等，滿足現場民眾味蕾，也能買到喜歡的小物回家當作紀念。

▲▼台中,石虎家族,YOYO家族,兒童劇,市集,市政公園。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲石虎家族見面會有許多適合大人小孩一起玩的攤位。

更重要的是，參加8/13的見面會還能得到超多好康！包括掃描QR code填寫活動問卷，並向工作人員出示問卷填寫完畢的截圖畫面，就可兌換石虎家族限量吸水杯墊，可愛超值一次滿足！還有在8/14前追蹤「石虎家族 Love&Life」粉絲專頁，上傳與活動現場的合照到活動貼文並留言「石虎家族見面會好好玩 ! 」就有機會得到精美的日本BRUNO多功能電烤盤，高顏值又實用的禮物讓人超級心動。

▲▼台中,石虎家族,YOYO家族,兒童劇,市集,市政公園。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲2023石虎家族見面會現場填問卷即可兌換限量石虎家族吸水杯墊。

▲▼台中,石虎家族,YOYO家族,兒童劇,市集,市政公園。（圖／臺中市政府新聞局提供）

▲上傳石虎家族見面會合照並至石虎家族貼文留言就有機會抽到日本BRUNO多功能電烤盤。

住市政公園附近的鄰居們最方便，假日散個步就能帶著全家大小一起參加見面會，不過住得遠一點的人也不用煩惱，台中市大眾運輸工具眾多，搭捷運、公車都很便利。父母帶著孩子們一起暑假狂歡、創造親子間幸福的回憶的同時，也別忘了夏日炎炎夏日，出門需加強防曬、多補充水分，以免中暑，如因天候不佳將延期辦理，舉辦日期將另行公告，還想知道更多見面會活動詳情可上「石虎家族Love&Life」粉絲專頁（https://www.facebook.com/lovelifefamilyclub/）查詢。

台中市政府新聞局廣告

ET快訊
LIVE／林子偉1換4！洪一中曝豪賭關鍵　女玩水染食腦變形蟲
女染食腦變形蟲死亡　醫曝「8大警示症狀」
快訊／雨區迅速擴大！　13區淹水警戒
1400人受困！　居民急拍片求援
快訊／劇烈雷雨擴大轟3縣市！　警戒1小時
快訊／台鋼用林子偉交易樂天4人　洪總說話了
Jisoo認愛安普賢後現身！　「1手勢」粉絲看哭了
快訊／高雄、台南「8區域淹水警戒」！
快訊／國家警報大響！暴雨轟2縣市　警戒區出爐
陽金公路奪命車禍！　車窗炸裂「重機騎士慘死」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

四技二專聯合登記分發放榜！近2萬人上榜　錄取率96.5%

女染食腦變形蟲死亡！衛生單位急追感染源　池水檢測最快一周有結果

孩愛看被嚇哭！好市多「會動的木乃伊」有隱藏功能　家長超愛

攜手「十鼓擊樂團」、「台南市民交響樂團」兩大樂團　推出「井仔腳藝術節」

快訊／強烈雷雨帶爆發！劇烈雷雨擴大轟3縣市　警戒1小時

防新北餵藥案爭議　北市教育局宣布公幼全面加裝「工作記錄器」

杜蘇芮、卡努帶來豐沛雨量　苗栗鯉魚潭水庫295天後再溢流

台大生張振聲癱23年！父母攜子向校方抗議　籲提高照顧費每年65萬

沒打疫苗染新冠重症　紡織廠老闆「加護病房躺25天」5萬CC血漿搶命

他搭車遇乘客「1沒品行為」！一票苦主哀嘆：還一臉得意的樣子

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

台中婦左耳紅腫+流血...　竟發現有7隻蛆生長在內

中華隊世大運狂掃46面獎牌　網球包辦獎金王、獎金后

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

林襄爆祕戀球星馬傑森！「牽手帶回家」　踩球團禁忌？樂天.經紀人發聲

田徑女神右手刺青引陸網爭議　本人親回：想表達自己沒做錯

四技二專聯合登記分發放榜！近2萬人上榜　錄取率96.5%

女染食腦變形蟲死亡！衛生單位急追感染源　池水檢測最快一周有結果

孩愛看被嚇哭！好市多「會動的木乃伊」有隱藏功能　家長超愛

攜手「十鼓擊樂團」、「台南市民交響樂團」兩大樂團　推出「井仔腳藝術節」

快訊／強烈雷雨帶爆發！劇烈雷雨擴大轟3縣市　警戒1小時

防新北餵藥案爭議　北市教育局宣布公幼全面加裝「工作記錄器」

杜蘇芮、卡努帶來豐沛雨量　苗栗鯉魚潭水庫295天後再溢流

台大生張振聲癱23年！父母攜子向校方抗議　籲提高照顧費每年65萬

沒打疫苗染新冠重症　紡織廠老闆「加護病房躺25天」5萬CC血漿搶命

他搭車遇乘客「1沒品行為」！一票苦主哀嘆：還一臉得意的樣子

風・Luxury／貝嫂狂愛「錶王」直接包色　罕見珠寶錶上手貴氣逼人

黃揚明解析民進黨勝利方程式　「火力集中在誰身上就是第二名」

首爾危險了？金正恩用手指比南韓地圖　下令軍方備戰「更具攻勢」

陳建仁暗酸南投「未超前部署」　侯友宜轟：不要在那邊講東講西

「誰說樂天只會搞啦啦隊？」桃猿換到林子偉　球迷調侃：810大搶案

分析侯友宜勝選的關鍵　吳子嘉：才能得天下

獨家／《MOVING異能》趙寅成愛即興加戲！「老婆」韓孝周狂憋笑：超累

磯煮鮑魚整顆丟飯上！大安海鮮丼飯排爆　魚骨味噌湯＆白飯內用免費續

花大錢買保養品卻擦了個寂寞？醫師：是基底已經Hold不住！

樂天桃猿感性「Thank You！」3球員　球迷不捨湧入留言

生活熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

他公審年輕人不讓位　全場逆風酸爆

尪每天回婆家「和婆婆共浴」　陪睡完才能走

快訊／上班注意！　台南、高雄炸大雷雨

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

相隔12年！台灣又出現「食腦變形蟲」死亡個案

關公神像分3種！命理師：拜對加分、拜錯虧本

無視規定！台灣代購搶「DinoTaeng」限量品　韓網罵翻

PTT「小妹哥」公布懷孕餵奶照　網看1點質疑

成人展的魅力？　搖滾區男「手伸褲檔」上下抖動

國家警報大響！暴雨猛轟2縣市　警戒區出爐

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

雨區擴大！雷雨再轟7天「3縣市示警」　蘭恩今轉中颱

更多熱門

相關新聞

姊弟戀爆情殺！恐怖男砍女友12刀還想燒死她

姊弟戀爆情殺！恐怖男砍女友12刀還想燒死她

台中一名林男與王姓女友發生感情糾紛，4月竟持西瓜刀、汽油到女友家埋伏，朝女友砍殺至少12刀，導致王女全身重傷，隨後林男將王女帶上車，疑似想將她帶到山區燒死，結果途中在市區追撞小貨車，才讓案情曝光，林男在醫院被警方逮捕，檢方近日偵結，認為林男有殺人犯意，依殺人未遂起訴。

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

彰化女車停橋上疑墜河！搜尋一日無果

彰化女車停橋上疑墜河！搜尋一日無果

獨／女大生為愛赴緬內幕曝　2任男友都是通緝犯

獨／女大生為愛赴緬內幕曝　2任男友都是通緝犯

女騎士車禍機車倒立卡溝！警救援受傷

女騎士車禍機車倒立卡溝！警救援受傷

關鍵字：

台中石虎家族YOYO家族兒童劇市集市政公園

讀者迴響

熱門新聞

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

14歲網紅Lil Tay爆死訊！家人證實

正妹性侵爛醉女友人！耳邊低語：想跟妳做

林子偉百萬身價換王柏融議約權

林子偉下周披猿袍　台鋼獲大王等4人　

大S、具俊曄「家門口擁抱片」首曝光

工廠變砲房！老公跟閨蜜8次大戰　人妻怒提告

起底遭丟包21歲女　曝見面原因喊丟臉

甩錢帥君娶柬妻！　洗錢男友最快今遣返

車行老闆撞爛G63又欠債百萬　店面遭轟10槍警告

具俊曄淚崩認了「以為熙媛會恨我」！

副駕男用力一扯　整車衝出國道駕駛慘死

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

Sandy突直播認「我現在很生氣」！崩潰開罵：真的沒辦法了

男大生剛拿駕照就闖禍！遊淡水連撞10車「1人遭拖行30公尺」

更多

最夯影音

更多
公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　

公家租地6年卻不徵收！　地主「封路種樹」成奇景　
體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

體驗道地越南洗髮＋按摩 蒙面美女幫服務超享受❤

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

想借錢...被詐團騙進屋圍毆　百公斤壯男1打4還有空報警

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

阿宏翻版？台中女南下見網友　一見她喊「辦喪事」落跑丟包

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」　遭下禁愛令：除非要結婚

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面