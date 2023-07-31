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他問「9m88怎不夯」？大票推爆寶藏歌手：表演都超強

▲2023台北電影節，頒獎人9m88、馬念先。（圖／記者林敬旻攝）

▲9m88。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

歌手9m88唱腔、造型都相當有個人特色，時常遊走「前衛現代」與「懷舊復古」之間，總能完美呈現爵士女伶等風格。就有網友在Dcard討論9m88，認為她的人氣度不如想像中高，納悶詢問原因。不過，貼文引來大票反駁，「喜歡她目前的路線」、「雖然她不到超級紅，但二次金曲表演都超強。」

有網友在Dcard以「為啥9m88一直夯不起來？」為題發文，貼文瞬間引來噓聲，「9m88很有名吧」、「跟黃宣一樣，不大眾也不小眾，但都很屌」、「是因為9m88還沒有商業上的成名曲吧？或是沒有寫抖音口水歌，但真的喜歡她目前的路線」、「超愛9m88的聲線」、「算寶藏歌手？」「我『個人』覺得她很紅欸！她還沒出專輯時，就跟一堆歌手feat。」

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還有粉絲大推9m88，「她很紅啊～只是不同路線，一上台表演，會被她表演吸走，很不商業化的歌手」、「她表演真的厲害」、「雖然她不到超級紅，但二次金曲表演都超強」、「你～以～為～，你知道她已經唱到紐約去了嗎」、「我喜歡88也會聽她的歌，甚至有追她IG，她真的好可愛。」

也有人表示，「做自己喜歡跟想要的音樂，不刻意迎合市場，這樣很棒好嗎？」「除了很早出道會開演唱會那幾個，現在台灣流行音樂也沒幾個夯起來的女歌手，未來的趨勢是分眾市場，這樣正常」、「曲風專輯都很有個人特色，喜歡的會喜歡，但聽不懂的也很多，市場化當然會讓更多人認識她，去接觸她的作品，但現在這樣，我覺得對於她和她的粉絲才是最好的。」

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