他揭雲豹集團贈政治獻金達705萬　共通點「主要捐給民進黨新系」

▲雲豹能源董事長賴勁麟。（圖／記者高兆麟攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委賴品妤日前批評國民黨總統參選人侯友宜核能政策，後遭質疑其父賴勁麟是雲豹能源董事長，且掛名公司代表人的能源相關公司高達十幾間，是「綠能大亨」。對此，媒體人黃揚明13日也在臉書分享，賴勁麟擔任負責人的19間雲豹能源集團公司中，有3間公司都曾捐贈政治獻金，而捐贈對象多為民進黨公職，尤其又以新系參選人居多。

黃揚明指出，賴勁麟擔任負責人的19間雲豹能源集團公司中，有3間公司在2018年至2022年曾依《政治獻金法》捐贈給參選人政治獻金，都是依法登記的合法政治獻金，這3家公司分別是雲豹能源、京承能源、雲電能源。他再提到，若以賴勁麟擔任董事長以後捐贈的政治獻金資料進行統計，3間公司一共捐贈595萬元，分別是雲豹能源385萬元、京承能源200萬元、雲電能源10萬元。

黃揚明進一步分析，這595萬元政治獻金捐贈的參選人所屬政黨及所佔比例分別是民進黨475萬元（79.83％）、民眾黨30萬元（5.04％）、無黨籍90萬元（15.13％），如果把賴勁麟還沒接任京承能源董座之前的政治獻金110萬元加計上去，政治獻金總金額達705萬，其中捐給民進黨金額達585萬元，比例更高達82.98％。

黃揚明表示，由此可知，雲豹集團的政治獻金選擇一直都是偏重支持民進黨的公職，其中又以新系參選人比例最高，是主要支持對象。

此外，黃揚明也補充，特別要提一下2018年雲豹能源捐給當時仍是民進黨籍的前口湖鄉長林哲凌50萬元政治獻金，林哲凌去年轉戰議員時，因涉入向光電業者索賄的貪污案件，主動退出民進黨，最後也未選上議員，但今年5月底雲林地院一審判決出爐，林因向光電業者索賄400萬元，被依貪污罪嫌判有期徒刑10年、褫奪公權8年，全案仍可上訴。