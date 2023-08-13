挨酸雲豹小公主　賴品妤：不公開反核是失職政治人物

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委賴品妤日前批評國民黨總統參選人侯友宜核能政策，後遭質疑其父賴勁麟是雲豹能源董事長，且掛名公司代表人的能源相關公司高達18家，是「綠能大亨」。對此，挨酸「雲豹公主」的賴品妤今（13日）說明，任何身為新北市第12選區立委或其他核電廠所在地的民意代表、行政首長，不公開反核就是失職的政治人物。

賴品妤說明，她一直以來與父親皆尊重彼此的工作，這幾年的問政也皆秉持公眾利益，尤其她長期秉持反核立場，相關的社會運動也可以看見其身影，她從來都不怕威權人士打壓，更不避諱討論理念價值。

賴品妤指出，根據雲豹自行發布的說明顯示，賴勁麟持有的股權不到總數的1%，並非大股東，更遑論是家族企業。他就是領月薪的董事長，歡迎質疑者自行查證，相關的抹黑言論在她2020年參選時已經被大幅操作過，這次又被冷飯熱炒還炒到快燒焦，執意要潑髒水的特定人士，根本不會正視事實。

賴品妤也說，國民黨總統參選人侯友宜競辦為了掩飾侯能源政策的荒謬，與被她揭露錯誤的白營網紅發動攻擊、動用網軍猛攻她，意圖把賴品妤選區的主流反核民意扭轉成綠能圖利，此舉實在非常惡劣與可笑。

賴品妤說明，侯友宜違背立場、大轉彎的倡議將核一至三廠延役、核四重啟，就是為了要討好深藍選民，但根據他發布的資料，預計在2030年達成的再生能源配比27%與民進黨政府的30%規劃大同小異，更別說民眾黨總統參選人柯文哲提出的2030年40%，遠高於民進黨，也就是說兩個在野黨一來認同民進黨的能源方向，二來卻大肆以不實資訊抹黑，實為意圖欺騙民眾。

賴品妤說，她參與任何公共事務所秉持的價值觀與態度始終如一，在威權與恐嚇之前從來不畏戰，她與團隊在這3年戰戰兢兢，拾起許多地方待處理的建設、在國會的問政表現可受公評，且都有公開紀錄證明；她也將秉持初心繼續為民爭取權益。