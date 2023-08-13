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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘曝賴清德出訪2意義　批在野：毫無主權意識

▲▼賴清德過境美國抵達下榻飯店 僑胞夾道歡迎。（圖／總統府提供）

▲賴清德抵達下榻飯店時，僑胞夾道歡迎。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（13日）表示，副總統賴清德以總統特使身份，代表台灣前往友邦巴拉圭，參加新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，總統蔡英文還特別交付了兩大任務給代表團，分別是「深化台巴兩國邦誼」、「拓展台巴兩國合作」，反觀在野黨附和中國，矮化、醜化自己國家的代表出訪，心中只有選舉，毫無國家主權意識，令人十分感嘆。

柯建銘今天表示，看到電視上台灣僑胞盛大歡迎賴清德的熱情，感到十分欣慰，另一方面，據報有中國動員的人士要來尋釁滋事，與上一次蔡英文訪美時，一模一樣的套路，顯見中國對此在意的程度；另一方面，中國也宣布將在東海軍演三天，作為對此次賴清德出訪的回應，而台灣內部，如國民黨等在野黨也開始有所動作，附和中國的行動，極力的想要矮化、醜化自己國家的代表出訪，心中只有選舉，毫無國家主權意識，令人十分感嘆。

柯建銘表示，事實上，賴清德這一次出訪，傳達的訊息，就是要讓國際社會了解台灣是堅持民主、自由、人權的國家，同時積極參與國際事務，並且讓國際知道台灣維護印太和平所做的種種努力，這其實就是蔡英文過去一貫的路線：台灣不是「麻煩製造者」，台灣是「區域和平貢獻者」，遇到威脅不屈服，得到支持不冒進。

柯建銘表示，這8年來，蔡英文政府一直如此，所以，這一次賴清德的出訪，做為蔡英文特使，自然依循這樣的路線，「畢竟，說一套做一套，不是我們的風格」。

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